Ryanair-passagier betaalt 5,50 euro voor ‘zieligste broodje ter wereld’

Twee miezerige plakjes spek, daar moest ze het mee doen. ‘5,50 euro heeft Aimee betaald voor een broodje met spek bij Ryanair. Ik ben er nog altijd niet uit of dit exemplaar aan de omschrijving voldoet. Een culinaire ervaring is het daarentegen zeker wel’, schreef haar vriendin en romanschrijfster Liz Nugent in een tweet.