's Nachts naar de supermarkt om rustig kerstboodschappen te doen

Naar de supermarkt voor verse groente, het vlees oppikken bij de slager, nog even langs de kaasboer voor een homp kaas, stokbrood oppikken bij de bakker. De dagen voor kerst is het traditioneel hollen, vliegen, rennen om alles voor de kerstdis in te slaan. Maar dat is in coronatijd toch even een ander verhaal. Want om nou met zijn allen, schoudertje aan schoudertje, door de winkels te sjezen... Nee, dat gaat dus niet.