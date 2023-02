Schoonmaken van je tong helpt bij slechte adem maar yoghurt en zuurkool mogelijk ook

Yoghurt, zuurdesembrood, zuurkool en misosoep kunnen helpen tegen een slechte adem. Gassen die een nare mondgeur kunnen veroorzaken, kunnen door bacteriën in gefermenteerde voeding worden geneutraliseerd, concluderen Chinese onderzoekers. Het onderzoek verscheen onlangs in het wetenschappelijke tijdschrift BMJ Open.

Iedereen heeft weleens een slechte adem. ’s Ochtends bij het wakker worden, na het drinken van koffie of na het eten van knoflook. Maar sommige mensen hebben altijd een slechte adem; dan is er sprake van halitose. Volgens de Chinese onderzoekers staat een slechte adem in de top drie van klachten waarmee mensen bij de tandarts aankloppen.

Quote Op dit moment is de meest effectieve methode om het achterste deel van de tong te schrapen en te gorgelen met een chloorhexi­di­ne spoelmid­del Casper Bots, tandarts-epidemioloog

Het zijn cijfers die Casper Bots herkent. Volgens de tandarts-epidemioloog heeft 10 tot 30 procent van de Nederlanders last van een slechte adem. ,,Ook bij het speciale speekselspreekuur van het Nederlands Speekselcentrum zie ik met regelmaat mensen met een sterke mondgeur. Veel mensen schamen zich ervoor, daarom rust er toch wel een taboe op mondgeur. Het staat vooral sociaal contact in de weg.”

De boosdoener is volgens het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) de witgele of bruine aanslag op de tong. Dat laagje bestaat volgens Bots uit allerlei eiwitten, bacteriën en celresten, die onderling ook weer invloed op elkaar hebben. ,,Op dit moment is de meest effectieve methode om het achterste deel van de tong te schrapen en te gorgelen met een chloorhexidine spoelmiddel.”

Volgens de Chinese onderzoekers is er een nieuw middel in de strijd tegen een slechte adem: probiotische bacteriën. Deze bacteriën neutraliseren onaangenaam ruikende zwavelgassen in de mond. Probiotische bacteriestammen die dat kunnen, zijn onder andere Lactobacillus salivarius en Lactobacillus reuteri.

Hoeveel goede bacteriën zitten er in yoghurt?

Probiotische bacteriën zitten onder andere in yoghurt. Bij melkzuurfermentatie zetten bacteriën suiker om in melkzuur. Als melkzuurbacteriën lactose (melksuiker) omzetten in melkzuur, dan ontstaat yoghurt, kefir of zuurkool. Een deel van die melkzuurbacteriën is probiotisch, stelt Eddy Smid. Volgens de hoogleraar Levensmiddelenmicrobiologie bij Wageningen University zijn we in de loop der jaren minder levende bacteriën gaan eten. ,,Voedsel is behandeld en verhit.” En daardoor gaan bacteriën, dus ook de probiotische, dood.

Hebben probiotische voedingssupplementen hetzelfde effect als yoghurt en zuurkool? Dat kunnen de onderzoekers niet zeggen, al wordt er door deskundigen wel over gespeculeerd. De een is terughoudend, de ander zegt dat supplementen het proberen waard zijn. Belangrijk is wel dat een supplement bacteriestammen bevat die door de Chinese onderzoekers als effectief zijn aangemerkt.

Geen garantie

Of die specifieke stammen in jouw schaaltje yoghurt zitten, is lastig te zeggen. En als ze erin zitten, weet je niet hoeveel van die bacteriën erin zitten. Daarom is het volgens tandarts Bots lastig te zeggen of een schaaltje yoghurt voor de omgeving van iemand met een slechte adem daadwerkelijk merkbaar is.

,,Yoghurt of zuurkool eten is geen garantie voor het uitblijven van mondgeur”, concludeert Bots. We moeten daarom verder kijken dan een schaaltje yoghurt. ,,Zelf eet ik zoveel mogelijk producten die niet zijn bewerkt en heel veel groenten. Kortom: voedsel waar je darmbacteriën blij van worden.”

