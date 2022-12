Serveer champagne niet in een flûte: ‘Dan kun je net zo goed 7up drinken’

Koken & EtenWereldwijd plopt er elke seconde een fles van het grootste champagnemerk Moët & Chandon open, bekend van de zwarte strik met het rode zegel. Toch is het volgens champagnekenners de moeite waard om eens een andere fles te kiezen. En let op hoe je champagne serveert, want we doen het volgens diezelfde kenners altijd verkeerd.

,,De gemiddelde Nederlander drinkt 1,8 glas champagne per jaar, meestal op een feestelijke gelegenheid zoals oud en nieuw.” Zo klinkt het aan de borreltafel van l’Atelier du Champagne in Amsterdam, waar ruim 850 verschillende flessen champagne in de kasten staan. ,,Vaak hebben ze ervoor al wel wat andere drankjes gedronken, en dan vinden ze het zuur. Ja, als je drie Bacardi cola’s hebt gedronken en een gehaktbal hebt gegeten en je zet daarna zo’n fles aan je mond en je vindt het niet lekker, dan snap ik dat wel”, lacht importeur Koen van Schaick ironisch.

Champagne heeft het imago extreem duur te zijn. Je kunt er flink wat geld tegenaan gooien. ,,De duurste die wij verkopen is 4000 euro”, geeft Koen toe. ,,Maar met 35 euro kom je ook al een heel eind.” Zijn persoonlijke hobby is flessen voor maximaal 70 euro vinden die zo tof mogelijk zijn.

Ondergrondse gangenstelsels en druiven

Wie champagne op waarde wil leren schatten, moet naar de Champagne toe. De wijnstreek, die zo’n 34.300 hectare beslaat, ligt ten noordoosten van Parijs. Ofwel ,,van Disneyland Parijs in het westen tot aan het dorpje Colombey-les-deux-Églises in het zuidoosten”, aldus champagnekenner Gert Crum, die het boek Champagne – le réveil des terroirs schreef.

Hier kun je de kalk- en krijtrijke bodem aanraken die de druiven hun geweldige zilte mineraliteit geven. Daarvoor moet je wel ondergronds gaan in de piramidevormige grotten en ruim tweehonderd kilometer lange gangenstelsels in Reims, gelegen onder grootse champagnehuizen zoals Pommery, Taittinger, Ruinart en Veuve Clicquot.

De wijngaarden van de champagneboeren vind je rondom Reims en Épernay, in de subregio’s van de Champagne. Hier groeien de drie druivenvariëteiten, die soms alleen en soms met elkaar geblend in de sprankelende wijn te proeven zijn. Chardonnay (citrusfruit, geeft frisheid en elegantie) met name op kalkrijke bodems in Côte des blancs, Côte de Sezanne en de heuvels van Vitryat. Pinot noir (rood fruit, geeft body en structuur) overwegend in Montagne de Reims & Côte des Bar. En Meunier (geel en rood fruit en geeft rondheid) in de Marne vallei.

Terroir champagnes

Champagne komt niet alleen meer van de grote huizen. Een deel van de wijnboeren maakt tegenwoordig zelf champagne, vertelt Gert Crum. Koen van Schaick beaamt dit. Hij noemt deze Les petits vignerons, ofwel kleine boeren die champagne maken. Zij produceren steeds vaker terroir champagnes. Gert: ,,Champagnes afkomstig uit ofwel één dorp, een cru: de monocru. Maar ook met nog een specifiekere herkomst: namelijk van één met naam en toenaam genoemde wijngaard: de cuvée parcellaire.”

Deze ‘kleine boeren’ gebruiken geen kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen in de wijngaard en fermenteren vaak in eikenhouten vaten in plaats van rvs-tanks. Koen tipt: ,,Als mensen ervoor openstaan, is het tof om eens een terroir champagne te proberen.”

Niet te koud serveren

En ten slotte: wat is de beste manier om champagne te serveren? ,,Leg champagne niet in een bak met ijs en serveer ‘m ook niet in een flûte. Dan kun je net zo goed 7Up drinken,” vindt Van Schaik. Hij tipt: ,,Jonge champagnes drink je het beste op 10-12 graden, gerijpte champagnes op 14 graden. Flûtes zijn eigenlijk alleen gemaakt om de bubbels mooi te zien, verder heeft de vorm geen functie. Serveer in wijnglazen, daarin komt een grotere hoeveelheid van de wijn in contact met zuurstof.”

Volledig scherm Wijngaarden van champagnehuis Taittinger. © Getty Images Twaalf grote huizen en kleine boeren Om champagne echt te begrijpen, moet je van Reims naar Épernay en zowel de grote huizen als kleinere boeren bezoeken, vindt Grégoire van den Ostende, directeur van Comité du Champagne. Elk verhaal van deze twaalf huizen en boeren is bijzonder. De wijnstreek is vanuit Amsterdam slechts op vijf uur rijden. 1. Taittinger

Onder dit grote champagnehuis in Reims liggen de beroemde crayères, piramidevormige krijtputten, die in de 3e eeuw na Christus zijn uitgehouwen door de Romeinen. Het bezoek meer dan waard: hier liggen 3 miljoen flessen champagne rustig te rijpen.

Prijzen vanaf ongeveer 38,95 euro. 2. Boizel

Modern, groot familiebedrijf (1834), prachtig gelegen aan de Avenue de Champagne in Épernay, dat zowel Chardonnay, Pinot noir en Meunier uit alle Champagneregio’s inkoopt en met moderne technieken verwerkt tot keurige champagnes. Voor hun prestige wijnen gebruiken ze houten vaten.

Prijzen vanaf ongeveer 48,37 euro. 3. Cattier

De kelders van familiehuis Cattier in Montagne de Reims behoren met dertig meter tot de diepste van Champagne. Waar tijdens WO II mensen schuilden voor bommen, liggen tegenwoordig 1,5 miljoen flessen champagne opgeslagen. De nadruk ligt op pinot noir en meunier, die structuur en fruitige aroma’s toevoegen.

Prijzen vanaf ongeveer 40,95 euro. 4. Duval-Leroy

Familiehuis Duval-Leroy (gerund door Carol Duval-Leroy en haar drie zonen) laat zien dat een groot Champagnehuis elegante, verfijnde champagnes kan leveren. Niet voor niets staan haar champagnes in meer dan 300 Michelin restaurants op de kaart.

Prijzen vanaf ongeveer 35,99 euro. 5. Veuve Fourny & fils

De champagnes van dit familiebedrijf, vroeger gerund door veuve (weduwe) Monique Fourny en tegenwoordig door haar fils (zonen) Charles-Henry en Emmanuel, brengen de chardonnay op de krijt- en kalkbodem van Côte des blancs tot uitdrukking in de fles: fruitig, met een frisse, zilte afdronk.

Prijzen vanaf 38,00 euro. 6. Henri Giraud

Modern wijnhuis in Ay (net boven Épernay), dat in alle opzichten met de natuur samenwerkt. Van houten vaten gemaakt uit het nabijgelegen bos van Argonne, tot de reservewijnen die zich in tanks onder de grond bevinden en natuurlijk gekoeld worden door het water van de rivier de Marne. Levert rijke, frisse en zilte champagnes.

Prijzen vanaf 54,95 euro. 7. Louis Brochet

Wijnboer en champagneproducent Louis Brochet maakt in het hart van Montagne de Reims met een klein team geweldige krachtige champagnes tegen betaalbare prijs, waarin pinot noir de boventoon voert.

Prijzen vanaf ongeveer 33,00 euro. 8. Joseph Desruets

Klein familiebedrijf in Hautvillers, de geboorteplek van Champagne, waar de monnik Dom Perignon ooit de eerste bubbels van de Champagne ontdekte. Centraal in de wijnmakerij staat de houten pers uit 1888, waar ze veelal rode bio pinot noir druiven verwerken tot krachtige, fruitige champagne die hierdoor soms nét een tikje roze/oranje is.

Prijzen vanaf 38,95 euro. 9. Larmandier-Bernier

Een al iets oudere generatie vignerons die interessante en toegankelijke champagne maken. Pierre Larmandier en zijn familie produceren in Côte des blancs al sinds 1992 biologische terroir champagnes in kleine eikenhouten vaten, vooral van de chardonnay druif.

Prijzen vanaf 56,50 euro. 10. Dehours

Vigneron Jerôme Dehours zweert bij de Meunier druif, aangeplant op de linkeroever van de Marne-vallei, die heerlijke fruitige champagnes levert. De kracht zit ‘m in de réserve perpétueille: reservewijn (een mix van verschillende oogstjaren), waarvan vaak een beetje aan de champagne wordt toegevoegd.

Prijzen vanaf 42,50 euro. 11. Etienne Calsac

In een schuur in Avize (Côte des blancs) experimenteert de jonge generatie wijnboer en producent Etienne met vanalles, veelal chardonnay van verschillende bodemsoorten, maar ook enkele oude, zeldzame druivenrassen uit Champagne: pinot blanc, arbane en petit meslier.

Prijzen vanaf 43,50 euro. 12. Chartogne-Taillet

Wijnboer Alexandre kent zijn grond tot op microniveau, werkt nog met paarden en heeft als producent een heel bijzondere, eigen stijl. Op bijna al zijn champagnes vind je de namen van specifieke percelen, waarin de echte fijnproever de bodem kan proeven.

Prijzen vanaf 34,90 euro.

