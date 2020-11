Sexy, een beetje ordinair maar toch stijlvol: deze koks trekken hun kleren uit voor goed doel

‘Bloot voor Brood’ heet de kalender voor 2021 die de horeca een steuntje in de rug moet geven. Van de opbrengst van de kalender, waarvan 4000 exemplaren worden gedrukt, willen de initiatiefnemers een potje maken voor horecaondernemingen in nood. Na aftrek van de kosten gaat de hele opbrengst naar de bedrijven die zich kunnen aanmelden op de site.

Freek van Noortwijk poseerde met ontbloot bovenlijf in zijn eigen restaurant Guts in Amsterdam. ,,Op deze unieke manier halen we geld op voor de horeca”, legt hij uit. Hij liet het zich geen twee keer zeggen, toen hij de kans kreeg om mee te doen. ,,Ik ga uit de kleren, maar niet geheel. Volgens mij wordt het allemaal niet te vulgair of ordinair maar wel stijlvol. Dat past natuurlijk perfect bij mij.” Nuancerend. ,,Een klein beetje ordinair. Maar wel stijlvol.”

Volledig scherm Freek van Noortwijk. © Broodvoorbloot.nl

,,Bloot met een knipoog”, noemt Van Noortwijks collega Estée Strooker de kalender. De chef-kok van Restaurant ’t Amusement in Nijmegen zegt ‘nooit zo preuts’ te zijn geweest, maar kan zich vinden in de keuze van de initiatiefnemers om het vooral ‘verleidelijk en sexy’ te houden. ,,Ik doe mee omdat ik het leuk vind. Ik sport veel, ben trots op mijn lijf en sta graag voor de camera.”

Erik van Loo van tweesterrenrestaurant Parkheuvel is een van de Rotterdamse topkoks die voor het goede doel zijn koksbuis verruilt voor een adamskostuum. In zijn kielzog volgen tegelijk Fred Mustert van Fred, Mario de Ridder van Joelia en Jos Grootscholten van Perceel met wie Van Loo samen de Sterren Drive Thru bij het stadion van voetbalclub Excelsior runt.

Hoe de mannen straks precies op de foto gaan, wisten zij vanochtend nog niet. Van Loo: ,,De fotoshoot moet nog plaatsvinden. De enige voorkennis die ik heb, is dat we vooraf onze schoen- en confectiemaat moesten doorgeven. Dus helemaal bloot gaan we wellicht niet. Misschien maar goed ook, want onze lijven kunnen zich moeilijk meten met het voorbeeld waarmee de maker ons over de streep trok: de eerder uitgebrachte ‘blootkalender’ van het afgetrainde Korps Mariniers.”

Volledig scherm Twee jongens van Five Brothers Fat tijdens de shoot. Links Stan Lim, rechts Mick Butler. © Foodl

Desondanks gingen de sterrenkoks, ‘met gezonde tegenzin', akkoord. ,,Laaiend enthousiast waren de mannen aanvankelijk niet", zegt Van Loo. ,,Maar nu het langzaam duidelijk wordt dat de horeca zijn deuren ook in de - normaal zo drukke - decembermaand gesloten moet houden, vonden we dat we de sector best een handje konden helpen. Met of zonder kleren. Al moet ik zeggen dat het een van de vreemdere verzoekjes was die dit jaar binnenkwam.”

Strooker, in 2011 op 20-jarige leeftijd de allereerste winnaar van MasterChef Nederland, vindt het wel een mooie kans. Ze kan nu mooi even laten zien dat er ook vrouwen zijn die in de keuken de scepter zwaaien. ,,Vrouwen in de rol van chef, dat zie je maar weinig in restaurants. Terwijl de chef heel goed een vrouw kan zijn. Mits je hard wil werken. Om iets te bereiken, moet je er volle bak voor gaan. En een grote bek, die kan je ook helpen. Haantjesgedrag hoort erbij. Ik doe daar zelf aan mee.”

De kalender, een initiatief van voedingsmarktplaats Foodl, is niet op tijd voor de Sint, maar wordt op 14 december geleverd dus ruim op tijd voor Kerst.

Twee jaar geleden ging Freek van Noortwijk met zijn vrouw naar Kenia voor haar bedrijf Return to Sender:

