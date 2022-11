Sint-tijd: deze snoepsoort bevat relatief weinig suiker en vet

Kies voor kruidnoten zonder chocola en ander snoepgoed met minder suiker

,,Als je kruidnoten met chocola vergelijkt met varianten zonder chocola, zie je dat de hoeveelheid verzadigd vet en suiker hoger wordt dan wanneer er geen chocola omheen zit. In zijn geheel wordt zo’n kruidnoot dan dus nog ongezonder.”



,,Winkels verkopen geen kruidnoten zonder suiker, maar op internet staan best wat recepten om ze zelf te bakken met zoetstof. Er zijn wel kruidnootvarianten met minder suiker te koop, dus daar kun je ook voor kiezen.”

Let op de porties en leg het snoepgoed uit het zicht

Veel mensen halen in de Sinterklaasperiode snoepgoed in huis. Het is heel waarschijnlijk dat je er dan ook van gaat eten. ,,Als je iets wilt snoepen, let dan goed op de portiegrootte. Neem bijvoorbeeld maar een handje kruidnoten of doe er een aantal in een klein bakje. Sluit de zak vervolgens goed af.”



,,Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat hoe beter je die zak afsluit, dus met een elastiek, in een trommel en in een kastje waar je het niet ziet, hoe kleiner de kans dat je je bakje weer gaat bijvullen. Als je een trommel of glazen pot met kruidnoten op tafel hebt staan word je er constant mee geconfronteerd en aan herinnerd. Het scheelt verder om kleinere verpakkingen te kopen, op die manier neem je per keer namelijk minder.”

Quote Spreek met jezelf af om bewust niet door het gangpad met al het snoepgoed en andere verleidin­gen te lopen Liesbeth Velema, voedings- en gedragsexpert bij het Voedingscentrum

Kies tussendoor voor iets gezonds

,,Mandarijnen worden traditioneel veel gegeten tijdens Sinterklaas, dus leg die juist wel in het zicht en neem een mandarijn als je zin hebt in wat zoets tussendoor. Het is altijd beter om voor groenten of fruit te kiezen. Je kunt bijvoorbeeld een lekkere fruitspies maken, op internet staan veel leuke voorbeelden om iets in de vorm van een Sinterklaashoofd of een mijter te knutselen. Zo maak je het voor kinderen ook leuk.”

Bereid jezelf voor als je naar de supermarkt gaat

,,Als je in de winkel niet in de verleiding wilt komen om al dat snoepgoed te kopen, helpt het om van tevoren een boodschappenlijstje te maken. Schrijf daarop wat je nodig hebt en houd je eraan. Zo is de kans kleiner dat je aanbiedingen gaat kopen.”



,,Spreek met jezelf af om bewust niet door het gangpad met al het snoepgoed en andere verleidingen te lopen, en beperk jezelf in de hoeveelheid snoep die je koopt. Kies bijvoorbeeld voor één soort kruidnoten en houd het daar dan bij. De supermarkt probeert je natuurlijk enorm te verleiden, maar als je je er mentaal op voorbereid kunnen deze tips echt helpen.”

Welk snoep is het minst ongezond?

,,Als je kijkt naar het andere Sinterklaas-snoepgoed, dan is taai-taai verder het minst ongezond. Dit bevat geen verzadigd vet en maar 38 gram suiker per 100 gram. Schuimpjes bevatten helemaal geen vet, maar wel weer meer suiker dan kruidnoten. Gevulde kikkers en muizen bevatten maar 3 gram verzadigd vet, maar wel weer 70 gram suiker. Taai-taai scheelt in vergelijking dus echt in suiker en verzadigd vet. In onze Kies Ik Gezond-app kun je kijken hoe veel suiker en verzadigd vet er in een pak kruidnoten zit.”

Denk na over je inkopen

Ga je tijdens pakjesavond gezellig met het gezin eten? Let dan goed op wat je van tevoren inkoopt. ,,Koop niet meer in dan 100 gram rauw vlees per persoon. Of neem wat minder vlees en vul dit aan met peulvruchten of ei, zodat je bijvoorbeeld een omelet kunt maken.”



,,Zorg ervoor dat er verschillende groenten in allerlei kleuren op tafel staan, dat maakt het uitnodigend om er meer van te eten. Je kan het ook op leuke manieren snijden, dat maakt het voor kinderen aantrekkelijker. Zet niet te veel brood en sausjes op tafel, want als er veel op tafel staat nodigt dat ook uit om er veel van te eten.”

Volledig scherm Het Voedingscentrum vergeleek zes soorten kruidnoten met elkaar. © Voedingscentrum

Het heerlijke gerecht in deze video maak je met kruidnoten (officieel als je ze over hebt, maar wie overkomt dat?):

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.