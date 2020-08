Slaap je slecht? Dat komt mogelijk door te veel knoflook in je gerecht

Eén teentje, of twee? Doe maar geen, ­antwoordde iemand laatst op de vraag ­hoeveel knoflook er in de saus moest. ,,Dan lig ik vannacht zo te spoken en krijg ik last van nachtmerries.” Ik had het weleens eerder gehoord en een kleine zoektocht online leert me dat meer mensen het verband tussen deze smaakmaker en een onrustige nacht leggen. Ga je slechter slapen van knoflook?

Irriterende maagsappen

,,Bij sommige mensen kan knoflook ervoor zorgen dat de maagsappen geïrriteerd raken, waardoor zuurbranden ontstaan. Bij anderen kunnen het juist de darmen zijn die de scherpe knoflook moeilijk kunnen verwerken”, zegt slaapexpert Winni Hofman. En dat kan ervoor zorgen dat je onrustig slaapt, of zelfs wakker wordt.

Je wilt het lichaam juist niet onnodig actief maken als je gaat slapen, zegt voedingsdeskundige Ralph Moorman. ,,Het is daarom best gek dat we knoflook vaak in ons avondeten stoppen.” Er wordt zelfs onderzocht of knoflook een zogenoemde activator is, zegt hij. ,,Van koffie weten we precies hoe het werkt en dat het een activerend effect heeft. Bij knoflook zien onderzoekers hetzelfde mechanisme, maar een verklaring hiervoor is er nog niet.”

Dat je echt nachtmerries kunt krijgen van knoflook, daar heeft Hofman niet eerder van gehoord. Maar ze kan wel een verklaring bedenken. ,,De nachtmerries komen waarschijnlijk niet door de knoflook, maar door het moment van wakker worden. Slaap je onrustig en word je net wakker na je diepe remslaap, ook wel droomslaap genoemd, dan kun je je die droom of nachtmerrie herinneren. Een nachtmerrie blijft je altijd wat langer bij.”

Knoflook = koffie

Komt dit je allemaal niet bekend voor? Dat kan kloppen. Lang niet iedereen is gevoelig voor knoflook. Het is net als met koffie, zegt Moorman. ,,Sommigen kunnen om elf uur ’s avonds een kop drinken en gaan zonder problemen slapen, anderen liggen de hele nacht wakker. Met knoflook is het net zo: niet iedereen kan ’s avonds tenen knoflook in de zalm aan.”

Wel geldt voor iedereen dat voeding in het algemeen invloed heeft op hoe je slaapt. Ook kruiden, bijvoorbeeld, trekt niet elke maag even goed. En van alcohol is bekend dat je er goed van inslaapt, maar dat het juist op een later moment opspeelt, zegt Hofman. Banaan daarentegen bevat magnesium, dat volgens haar – even afgezien van de suiker die er ook in zit – de slaap juist positief beïnvloedt. Een zware maaltijd met veel vet, eiwitten en koolhydraten is eigenlijk altijd funest voor de slaap. ,,Er moet dan nog te hard gewerkt worden.”

Ben je dol op knoflook, maar heb je ook af en toe moeite met slapen, dan is het de moeite waard om uit te zoeken of het met elkaar te maken heeft, zegt Moorman. ,,Let na het eten ’s nachts goed op wat er gebeurt en bepaal dan zelf hoeveel je kunt hebben. Voor sommigen is het eten van knoflook het gebrek aan slaap misschien niet waard.”

Gebruik je thuis vaak knoflook in de keuken en gaat het pellen je niet snel genoeg? Zie hier hoe je snel knoflook kunt pellen: