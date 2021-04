Slagers zien meer klanten in hun winkels: ‘Of je nog worst lust? Nou, dacht het wel’

Daarnaast maakt Van Essen als KNS-bestuurslid deel uit van een groep deskundigen die in samenwerking met Wageningen Universiteit onderzoek doet naar zogeheten hybride producten. ,,Dan combineer je vlees met een plantaardige toevoeging. Dus een hamburger die is gemaakt van zowel dierlijke als plantaardige bestanddelen. We zijn daar in 2018 mee begonnen en nu hebben we de eerste proefresultaten. Daar zijn we redelijk tevreden over, maar we zijn er nog niet. Want je evenaart niet zomaar de smaak van vlees. En er komt meer bij kijken. Zo word ik heel blij van het sudderen van een biefstuk in de pan. En op de vraag of je nog worst lust? Nou, dacht het wel. Maar goed, we zijn op de goede weg. De wil om te innoveren is aanwezig in onze sector.’’



Uit meerdere onderzoeken blijkt dat vooral jongeren bereid zijn minder vlees te eten. Toch is het niet zo dat onze vleesconsumptie snel daalt. Sterker, in 2019 aten we per hoofd van de bevolking 77,8 kilo vlees: ruim een halve kilo meer dan in 2018. Aan de andere kant blijkt uit cijfers die economen van ING verzamelden over vlees- en zuivelvervangers, dat consumenten wel degelijk meer vegetarische producten eten. Van Essen: ,,Het aanbod wordt groter en diverser. Je krijgt meer een mix. In die zin zit er zeker toekomst in de slagerij. Maar dan wel met een focus op duurzaam en kwalitatief goed vlees.’’