Slecht nieuws voor de vrijmibo: gezond alcohol drinken bestaat niet

En het gezonde dagelijkse wijntje dan? Gematigd drinken beschermt ook volgens dit nieuwe onderzoek inderdaad ietwat tegen hartklachten, maar vergroot tegelijk de kans op andere ziekten, waaronder kanker. De positieve effecten van alcohol die al sinds jaar en dag worden geroepen wanneer ergens ter wereld een fles wordt ontkurkt, zijn daarmee dus helaas ook ontkracht.



,,De mythe dat een of twee glazen per dag goed voor je zijn, is slechts een mythe", zegt doctor Emmanuela Gakidou, hoofdauteur van de studie. Alleen totale onthouding verkleint het risico op ziekte, stelt zij tegen de Belgische krant Het Laatste Nieuws.



Professor Sonia Saxena waarschuwt in een stuk van de BBC bovendien dat er in veel landen zelfs meer dan de voormalige aanbevolen hoeveelheid wordt gedronken. ,,Eén drankje per dag levert misschien een licht verhoogd risico op, maar als je het aanpast aan de bevolking van het Verenigd Koninkrijk, is het een veel hoger getal."



In Engeland is een inname van drie drankjes per dag het gemiddelde, en staat de alcoholinname van vrouwen - die vaak lager is dan die van mannen - op de achtste plek wereldwijd. Nederland doet het in die zin maar nét iets beter: hier drinken vrouwen volgens het onderzoek dagelijks gemiddeld twee glazen, en mannen drie.