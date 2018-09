Snackproducent waarschuwt voor kleinere chips

Zeven tips om je mondhygië­ne te verbeteren

9:58 Dat je je tanden het best driemaal per dag poetst, wist je -hopelijk- al langer dan vandaag, maar dat je je mond na het poetsen beter niet met water spoelt, of dat vruchtenthee je tanden beschadigt, waarschijnlijk niet. Deze tips helpen jou om je mondhygiëne te optimaliseren.