‘Snacks zonder vlees - de lékkere dan - gaan enorme vlucht nemen’

Helemaal gewoon is de situatie waarin snackfabrikant Van Geloven, bekend van de Mora-hapjes, verkeert overigens ook niet. De crisis hakt erin, vertelt ceo Jan Aaltzen Linde per mail. ,,In supermarkten zien we dat na het gehamster van de eerste weken, de vraag normaliseert en terugkeert naar oude niveaus”, meldt Linde. ,,Waar mensen buitenshuis snacken, zien we in de omzet een enorme terugval: in horeca, strandtenten en sportclubs wordt überhaupt niet meer geconsumeerd, bij tankstations en in de bedrijfscatering op een zeer laag pitje. Alleen in de cafetaria wordt nog iets gekocht vanwege thuisbezorging en afhaal, maar dat is stukken minder dan wat het was.”