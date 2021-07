Snel klaar zijn met koken? Populaire Britse tv-kok Nadiya helpt je met ‘valsspelen’

Koken & etenNadiya Hussain won in 2015 de Britse versie van Heel Holland Bakt . Na haar winst van The Great British Bake Off is zijn een bekende tv-kok die thuiskoks echt helpt. Bijvoorbeeld door trucjes te geven waardoor je eten sneller klaar is. Speciaal voor deze site vertelt ze over drie van haar favoriete recepten uit haar nieuwe kookboek.

Wie Nadiya Hussain ziet koken in tv-programma’s kan niet anders dan gerustgesteld en vrolijk worden: in kleurige kleding en met een aanstekelijke lach laat de Britse kok zien hoe zij kookt: niet te moeilijk maar wel altijd lekker, want ook haar kinderen en man wil ze graag blij maken.



Potje of blikje erbij? Geen probleem. Waarom zou je koken en bakken moeilijker maken dan nodig, is haar boodschap. Cheating noemt ze dat, oftewel valsspelen. Voor het eerst is nu een boek van haar hand verschenen in het Nederlands. Voor de lezers van deze site geeft ze recepten voor echt makkelijke maaltijd die ze zelf ook graag eet.

Over de instant noedels zegt zij: ,,Het is iets dat je van tevoren kunt maken en je hoeft er weinig bij na te denken als je eenmaal de ingrediënten bij elkaar hebt. Bovendien barst het van de smaak. De sluiproute is hier dat je kokend water en instant noedels gebruikt die niet hoeven te garen. Je kunt variëren in smaak zoals je maar wilt, bijvoorbeeld met specerijenpasta. Die kun je zelf maken maar je kunt ook een kant-en-klaar pakje kopen.”



Het kipgerecht bereid je makkelijk voor: ,,Ik ben hier dol op omdat het een combinatie is van smaken die heel goed bij elkaar passen. Een bakplaat waarbij je alles in een keer gaart kun je van tevoren voorbereiden en dan bakken als je er klaar voor bent. Dat scheelt tijd en moeite.”



Voor de appeltaart heb je maar een paar ingrediënten nodig, waaronder appelmoes. ,,Bevroren of uit een pot. Simpel, met appel en kaneel. Je kunt het op voorhand maken en invriezen. Het leuke is dat je allemaal een eigen taartje krijgt.”

Instantnoedels

,,Een kom instantnoedels is mijn favoriete comfortfood – het is eenvoudig te maken en superveelzijdig. Je kunt noedels op zich eten, of een beetje opleuken met wat chilisaus of een handjevol groenten. Door mijn eigen noedels te maken heb ik altijd wat achter de hand als de kant-en-klare pakjes op zijn. Ik geef hier de ingrediënten voor vier variaties die ik het lekkerst vind, en waarvan ik de spullen vaak in huis heb. Je hebt wel een paar schone potten van 500 ml met deksel nodig, omdat elke soort in een eigen pot gaat. En een goede weegschaal is ook onmisbaar. Als je deze specerijenpasta’s maakt zit je voorlopig gebakken.”



Ingrediënten

Voor de specerijenpasta:

3 middelgrote uien, in kwarten

2 bollen knoflook, gepeld

100 ml neutrale olie

125 ml balsamicoazijn

150 ml vissaus

150 ml lichte sojasaus

100 g bruine suiker

200 g sambal

Voor de noedels:

40 g noedels (per portie) naar keuze (je kunt ook instantnoedels kopen die je niet hoeft te koken)

Bereiding

- Pulseer de ui en knoflook voor de specerijenpasta in een keukenmachine, maar maal ze niet helemaal fijn.

- Verhit de olie in een pan op matig vuur. Doe wanneer de olie heet is de uitjes en knoflook erbij, en bak ze 10-15 minuten, tot de uitjes bruin zijn. Voeg nu de balsamicoazijn, vissaus, sojasaus, bruine suiker en sambal toe, en laat het mengsel tot een dikke, droge pasta inkoken. Op matig tot laag vuur duurt dat ongeveer 20 minuten.

- Schep de specerijenpasta wanneer hij afgekoeld is in een pot – in de koelkast zou hij wel 2 maanden houdbaar moeten zijn.

- Maak nu de noedels. Doe een eetlepel van de specerijenpasta met een portie noedels en alle andere ingrediënten in een pot van 500 ml en zet de pot in de koelkast. Giet er wanneer je zover bent 300 ml kokend water bij en draai de deksel erop. Ik heb mijn noedels graag lekker soepig, maar als jij ze liever wat droger hebt, gebruik je gewoon wat minder water. Heerlijk om thuis te eten, maar ook perfect om mee naar je werk te nemen.



Ovenschotel met kip en pinda's

,,Pindakaas maak ik gewoon zelf. Het is goedkoper en hartstikke makkelijk, en je kunt er veel meer mee dan bij het ontbijt op een broodje smeren. Het is erg lekker bij kip, vooral als je er een maaltijd van maakt. De hoeveelheden in dit recept zijn genoeg voor een extra potje in de voorraadkast.”

Ingrediënten

Voor de pindakaas:

500 g gezouten pinda’s

1 tl zout (desgewenst – de pinda’s kunnen al zout genoeg zijn)

1 el honing

4-5 el neutrale olie

Voor de kip:

250 g gnocchi

1 kg uitgebeende en ontvelde kippendijen, in dunne plakjes

4 el honing

4 el neutrale olie

5 el Thaise groene currypasta

5 el pindakaas (100 g)

1 tl zout

2 broccoli’s, in losse roosjes

2 kleine rode uien, in kleine partjes

3 el gezouten pinda’s, grofgehakt

een handvol verse koriander, grofgehakt

sap van 1 limoen

Bereiding

- Doe de pinda’s voor de pindakaas met het zout en de honing in een keukenmachine en maal ze tot het mengsel van textuur begint te veranderen.

- Giet de olie er langzaam bij en zie hoe het mengsel gaandeweg in pindakaas verandert. Zet de machine zodra het mengsel mooi glad is uit en schep de pindakaas in een pot.

- Verhit de oven tot 200 °C (heteluchtoven 180 °C) en zet een braadslede van ongeveer 30x22x5 cm klaar. Breng een pan water aan de kook en doe de gnocchi erbij. Kook ze tot ze boven komen drijven, haal de pan van het vuur, giet ze af en zet ze even apart.

- Doe de plakjes kip in een grote kom, voeg de honing, olie, currypasta, pindakaas en het zout toe, en werk alles grondig met de hand door elkaar. Doe de kip met de broccoli, partjes ui en gnocchi in de braadslede, en zet hem 30 minuten in de oven.

- Schep de boel halverwege om.

- Garneer met de gehakte pinda’s, wat koriander en een kneepje limoensap. Wat overblijft kun je laten afkoelen en in een zak of bak invriezen.

Appel-palmpie's

,,Deze pie’s zijn vooral zo makkelijk en vlug klaar omdat je er geen appels voor hoeft te schillen, geen klokhuizen hoeft te verwijderen, en niet hoeft te hakken. De bakjes van filodeeg met een vulling van appelmoes met specerijen, gedroogde vruchtjes en noten passen perfect in de palm van je hand, en in een of twee happen in je mond. Je kunt ze invriezen, dus als je een keer behoefte hebt aan een taartje, voor jezelf of voor gasten, zit je hiermee gebakken.”

Ingrediënten

2 potten appelcompote van 285 g

½ tl koekkruiden

50 g gemengde noten, of noten naar keuze, grofgehakt

50 g rozijnen bakspray

een pak van 270 g filodeeg of 6 vellen demerara

suiker, om te strooien



Bereiding

- Meng de appelcompote, koekkruiden, noten en rozijnen in een kom, en zet ze apart.

- Verhit de oven tot 200 °C (heteluchtoven 180 °C), en vet een muffinblik met 12 kuipjes royaal in met olie.

- Rol het filodeeg uit op een werkvlak. Leg 6 laagjes op elkaar en knip ze met een keukenschaar in 8 gelijke vierkantjes, zodat je in totaal 48 velletjes hebt. Dek de velletjes terwijl je bezig bent af met een theedoek, om te voorkomen dat ze uitdrogen.

- Neem een velletje deeg en spray er olie op. Leg er een tweede velletje op, spray ook daar olie op en herhaal dit met een derde velletje. Het maakt niet uit als de velletjes niet perfect gestapeld zijn. Leg het stapeltje in een kuipje van het muffinblik, druk de velletjes er voorzichtig in en herhaal dit met de rest van het deeg tot alle 12 kuipjes gevuld zijn.

- Verdeel het appelmoesmengsel over de kuipjes. Neem nu een velletje filodeeg, spray er wat olie op en vouw het twee keer dubbel zodat je een klein vierkantje hebt. Leg het vierkantje op de vulling, vouw de puntjes naar binnen en spray er als er droge stukjes zichtbaar zijn nog wat extra olie op. Herhaal dit met de andere kuipjes, strooi er suiker op en bak ze 14-16 minuten.

- Laat ze 10 minuten in het blik afkoelen en eet ze bij voorkeur warm, met een bolletje ijs of een beetje vla. Als je er een paar overhebt kun je ze laten afkoelen en invriezen. Bij ons thuis zijn 12 stuks zo op, dus als je toch aan de gang gaat kun je de ingrediënten eigenlijk net zo goed verdubbelen en er 12 extra maken om in te vriezen. Aangenomen dat je genoeg ruimte in je vriezer hebt natuurlijk.

