Snel recept: zo maak je salamirozen met... een wijnglas

Koffieproe­ver van hoogste niveau verliest smaak: 'Alles ruikt naar corona'

12 september Wakker worden en ineens niet kunnen ruiken of proeven: reuk- en smaakverlies is een bekend bijeffect van corona. En wanneer je professioneel proeft voor je baan, is de schade nóg groter. Norman Mazel (47) is misschien wel een van de beste koffieproevers van Europa. En hij is veel van zijn smaak kwijt.