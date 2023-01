Spaghettidag: Italiaanse chef geeft tips voor de perfecte pasta

De Italiaanse chef Gabriele Cobelli geeft pastaworkshops, verzorgt diners aan huis en heeft een pizzeria in Limburg. Hij weet dus alles van pasta. ,,Er zijn honderden soorten. Het verschilt hoe je ze kookt. Als thuiskok moet je dat in de vingers krijgen, en niet de deksel op de pan doen en weglopen.”

Waar zit het grootste verschil in bij het koken van die soorten pasta?

,,Of de pasta vers is of gedroogd. Ik kom uit het noorden van Italië, over het algemeen wordt daar meer verse pasta gegeten, gemaakt van bloem en eieren. Deze pasta hoef je maar twee of drie minuten te koken. Harde pasta wordt vaker in het zuiden gegeten en heeft een kooktijd van 13 tot 15 minuten.”

Wat zijn de belangrijkste kookregels?

,,Breng een ruimte hoeveelheid water aan de kook. Doe er een flinke schep zout bij. De gouden regel is 10 gram zout, 100 gram pasta, 1000 gram water (1 liter, red.). De hoeveelheid zout schrikt Nederlanders af, maar het grootste gedeelte trekt niet in de pasta. Dunne pasta moet korter koken dan dikke. Doe er geen olie bij – ook al zei Gordon Ramsay dat in één van zijn filmpjes.”

Quote Spoel de pasta zeker niet af na het koken. En houd wat pastawater over om bij de saus te doen als die te dik is of de pasta nog te hard Gabriele Cobelli, Italiaanse chef

Helpt olie tegen het plakken?

,,Nee, aan elkaar plakken gebeurt als je de pasta in te weinig water kookt, bijvoorbeeld in een te kleine pan. Het zetmeelgehalte in het water wordt dan hoog en zorgt voor het plakken. Kook in een grote pan, op hoog vuur, dan gaat de pasta vanzelf ronddraaien. Je kunt voor de zekerheid nog even roeren. Olie kan er voor zorgen dat de pasta met olie wordt bedekt en dat de saus er later niet goed intrekt. Doe dat dus niet.”

Waarom moet je niet weglopen bij het koken van pasta?

,,Omdat het leuk is om te leren wanneer een pasta echt goed gekookt is. Italianen blijven bij de pan staan met een glaasje wijn, en halen de pasta uit het water als deze nog net niet al dente is. Dan gaat de pasta bij de saus, om nog even door te koken. Zo bindt de saus zich goed aan de pasta. Dat is het geheim.”

,,Een andere tip is om altijd hetzelfde merk pasta te kopen. Dan weet je beter wanneer het goed is. Ook adviseer ik om 20 cent meer uit te geven voor een goed merk, in plaats van een goedkoop merk.”

Maakt het dan verschil of je goedkope of duurdere pasta koopt?

,,Goedkope pasta wordt snel na de geadviseerde kooktijd papperig en heeft minder smaak. Ook de kwaliteit van de bloem heeft invloed. Zelf vind ik verse pasta het lekkerst, die heeft de meeste smaak. Pasta gemaakt met ei is ook nog eens veel vullender.”

Is zelf pasta maken niet veel gedoe?

,,Het is zeker meer werk. Maar het is een leuke activiteit, ook met kinderen. En je hebt helemaal geen pastamachine nodig. Je kunt het deeg uitrollen met een – het liefst houten – deegrol. Het voordeel van hout is dat er wat gaatjes en structuur in de pasta komen, zodat de saus er minder snel afloopt.”

Wat zijn je laatste pastatips?

,,Spoel de pasta zeker niet af na het koken. En houd wat pastawater over om bij de saus te doen als die te dik is of de pasta nog te hard. Als laatste: zie pasta niet als een basis waar je wat op doet, maar als een belangrijk ingrediënt. Daar wordt het beter van.”

Wil jouw peuter niet eten? Ouders van Nu geeft 6 tips om peuters die warm eten weigeren toch te laten eten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.