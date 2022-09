Stamelend vraagt de serveerster van Meneer Jan in Zwolle: ‘Wat vond u ervan?’

Met video Restau­rants krijgen Gouden Pollepels: ‘Soms ligt er vorkje aan de rechter­kant van het bord’

Kun je nog een restaurant draaiend houden in deze tijd? Vier restaurants die gisteren de Gouden Pollepel van het AD kregen uitgereikt laten zien dat het antwoord 'ja’ is. Zij leveren hoge kwaliteit in deze lastige tijden: op het bord en in de bediening.

20 september