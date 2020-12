‘Sterrenstamppot’ van François Geurds: tegen zo’n sukadelapje kan oma niet op

De Pollepel Thuis Ruige pizza’s uit de houtoven van Fermin met damhert, schorsene­ren en valeriaan

2 december De klassieke pizza kennen we allemaal. Maar hoe verrassend is het als er ineens iets heel anders op je pizza ligt dan salami, mozzarella of tonijn. Bij restaurant Fermin bakken ze tijdens de horecasluiting afhaalpizza’s in Fermin-stijl: stoere, creatieve pizza’s uit eigen houtoven.