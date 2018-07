Supermarkt Plus haalt producten Ermelose eendenslachter uit de winkel

Koken & eten Als het aan Jifke en Gerben ligt, is eikels eten straks heel gewoon

11:32 Ons land barst van de eikels. Waarom eten we die niet? Gerben Achterkamp en Jifke Haarsma hebben een plan bedacht om rond hun boerderij in Twente eikels te gaan oogsten en te verwerken tot voedzaam meel. „Het is hartstikke lekker.''