Supermarkten halen honderden producten uit de handel met ‘besmet’ sesamzaad

Een grote partij sesamzaad uit India wordt hier in Nederland per direct uit de handel gehaald, aldus de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Supermarkten die artikelen met het zaad in de schappen hebben halen die ook uit de handel, meldt branchevereniging CBL. Het gaat om honderden producten.

Het gaat om sesamzaad dat afkomstig is van drie leveranciers in India. De producten die naar Nederland zijn geïmporteerd voldoen niet aan de Nederlandse voorschriften. Ze zijn namelijk verontreinigd met ethyleenoxide, een middel dat in het land van herkomst wordt gebruikt als desinfecteermiddel.

Ethyleenoxide is een middel dat in de EU niet toegelaten is, schrijft de NVWA op de eigen site. ‘Het is niet meteen een probleem voor de volksgezondheid, maar iemand die dagelijks grote hoeveelheden zou consumeren kan er op langere termijn mogelijk schadelijke gevolgen van ondervinden.’

Terughalen

Handelaren en verkopers zouden op dit moment bezig zijn de verontreinigde producten terug te halen. De verontreinigde partijen zijn geïmporteerd in België en vervolgens naar 24 andere landen (grotendeels EU-lidstaten) gegaan, meldt de NVWA. Bedrijven krijgen het advies om monsters van hun producten te laten analyseren op resten van ethyleenoxide.

Supermarkten die de producten in de schappen hebben halen die uit de handel, meldt branchevereniging CBL. ‘Sesam wordt in honderden producten verwerkt, zoals brood en crackers, bepaalde salades en oosterse producten. Deze worden uit de schappen gehaald en waar mogelijk vervangen door producten zonder sesam of producten die zijn getest op ethyleenoxide’, meldt CBL in een verklaring. ‘Dit kan betekenen dat bepaalde producten tijdelijk niet beschikbaar zijn. Fabrikanten en supermarkten werken er hard aan om de schappen snel weer te vullen met producten die aan alle normen voldoen.’ Het is nog onbekend hoeveel van de producten in Nederland zijn beland.

