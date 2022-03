Supermarkten stunten nog steeds met vlees, ook ketens die achter vleesloze week staan

Bijna alle supermarkten hebben dus deze week vlees in de aanbieding, zelfs al zijn ze partner van de Week Zonder Vlees. Dat zijn Albert Heijn, Aldi, Coop, Jumbo, Lidl, Plus en Spar. ,,We zien wel een trend”, aldus Pablo Moleman van ProVeg. ,,Vier jaar geleden was Ekoplaza de eerste die stopte met vlees promoten tijdens de Week Zonder Vlees.”

Later kwam daar Lidl bij, aldus Moleman. ,,En nu dus ook marktleider Albert Heijn, die net niet helemaal gestopt is maar wel de folder volledig vlees- en visvrij heeft gemaakt. Dat is toch een mooi statement. En het is ook leuk om te zien dat de twee online-supermarkten, Picnic en Crisp, allebei geen vleesaanbiedingen doen dit jaar.”

Vlees én vis

De supermarkten die geen vlees of vis in de aanbieding hebben deze week zijn Ekoplaza, Picnic, Odin en Spar. Picnic en Spar hebben wel maaltijden en andere producten in de aanbieding die vlees bevatten. De supermarkten die geen vlees in de aanbieding hebben, maar wel vis, zijn Crisp en Lidl. Ook voor deze supermarkten geldt dat ze wel maaltijden en producten in de folder hebben die vlees bevatten.

Albert Heijn, een van de supermarkten die achter de Week zonder Vlees staat, heeft wel vlees en vis in de aanbieding, maar die aanbiedingen zijn niet te vinden in de folder. Een hoop andere supermarkten lijkt zich weinig aan te trekken van de themaweek die plantaardig eten stimuleert. Die supermarktketens hebben deze week zowel vlees als vis in de aanbieding en noemen die ook in de folder. Dat zijn Jumbo, Plus, Aldi, Coop, Dirk, Deka, Vomar, Hoogvliet, Jan Linders, Nettorama, Boni, Boon’s, MCD en Poiesz.

