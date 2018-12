Supermarkten verwachten recordomzet

We staan zondag en maandag te dringen in de supermarkten, verwacht het CBL, de brancheorganisatie van supermarkten en foodservicebedrijven. We willen allemaal verse spullen kopen op de dag voor kerst en online bestellen we ons suf.

Veel geld

We geven veel geld uit maar proberen het wel een beetje makkelijk te houden, zien de supermarkten. Het is een tijd om samen te vieren, maar lang in de keuken staan hoort niet bij de feestvreugde. Dus grijpen we naar kant-en-klare gerechten of makkelijk te bereiden gerechten, denk aan rollades, soepen en overschotels. Volgens CBL werken ‘honderdduizenden medewerkers de klok rond’ om er van verzekerd te zijn dat de consument zijn eten en drinken voor de kerstdagen in huis krijgt.