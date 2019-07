Sylvie kreeg Parkinson door giftige druiven in wijngaard

Lekker Makkelijk Aardappe­len wassen en zalm bereiden doe je ‘gewoon’ in de vaatwasser

11:00 Nynke de Jong, Hanneke Hendrix en Alex van der Hulst schrijven per toerbeurt over zaken die het leven van jonge ouders gemakkelijker moeten maken. Hanneke ontdekt de geneugten van koken in de vaatwasser en vindt het helemaal niet erg de afwas dan maar met de hand te doen.