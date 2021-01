Taartenbakster in Egypte opgepakt om cakejes in vorm van penissen: 'Het werd mij gevraagd’

Een banketbakster uit Egypte riskeert een gevangenisstraf van een jaar omdat ze cakejes heeft gebakken met penisvormige versieringen. Haar erotisch getinte lekkernijen druisen volgens de autoriteiten in tegen de Egyptische waarden. De vrouw werd in haar woning gearresteerd, maar is inmiddels op borgtocht vrijgelaten.

De professioneel banketbakster had de gebakjes in opdracht gemaakt voor een luxueus verjaardagsfeestje in een sportclub voor rijke mensen, ergens in de buurt van de Egyptische hoofdstad Caïro. De gebakjes waren versierd met penissen en weinig verhullende onderbroeken. Bezoekers van het feest poseerden lachend met de gebakjes en plaatsten foto’s ervan op sociale media.



De beelden gingen vervolgens het land over. De grootste staatskrant van Egypte, Al Ahram, beschreef de lekkernijen als ‘onfatsoenlijk en immoreel’. De Egyptische minister van Jeugd en Sport, Ashraf Shoby, nam de zaak hoog op en stelde direct een onderzoek in. Zulke versiersels zijn volgens de islam te aanstootgevend en dus verboden, melden de Egyptische autoriteiten.

Volgens lokale media barstte de banketbakker in tranen uit toen ze haar omstreden versiersels moest verantwoorden tegenover de officier van justitie. De vrouw vertelde dat klanten van de sportclub naar haar winkel waren gekomen en haar foto’s van geslachtsdelen hadden gegeven. Haar zou zijn gevraagd om die geslachtsdelen in taartjes te verwerken. De feestgangers riskeren nu mogelijk ook een boete.

Wettelijk crimineel

De Dar al-Ifta, een belangrijk islamitisch onderzoeksinstituut in Egypte, meldt in een verklaring dat het verwerken van naaktfoto’s en andere seksuele uitdrukkingen in voedsel ‘verboden en wettelijk crimineel is’, evenals een ‘aanval op de Egyptische waardes en een grof misbruik van de samenleving’.

Onderzoeksinstituut Tahrir is allerminst verbaasd dat de kwestie in Egypte zo serieus wordt genomen. ,,Dit regime wordt geleid door mensen die sociaal-conservatief zijn”, zegt onderzoeker Timothy Kaldas tegen The Guardian. ,,De kern van de zaak is niet het verbieden van seksualiteit in de publieke sfeer, het is het beperken van seksualiteit die buiten de controle van mannen ligt.”

Inmiddels heeft de eigenaar van de sportclub het lidmaatschap opgeschort van de bezoekers die de foto’s op sociale media hadden geplaatst.

