Tarwebloem op in jouw supermarkt? Met deze vervangers kun je toch brood en taart bakken

Koken & EtenBloem is een basisingrediënt in veel recepten voor brood en gebak. De afgelopen weken was er in winkels een tekort aan bloem: hoe kun je die dan eventueel vervangen voor een even lekker resultaat? Laura Verhulst van Madam Bakster geeft alternatieven voor in brood, cake, koekjes en taart (en bakrecepten om te testen).

Van bakken zonder bloem weet Laura Verhulst alles. Volgens haar zijn er veel verschillende alternatieven voor bloem die je makkelijk in de supermarkt of biowinkel terugvindt. ,,Wat je het beste kan kiezen om bloem mee te vervangen, hangt vooral af van de functie die bloem heeft in je basisrecept. Het kan bijvoorbeeld dienen om te rijzen, te binden of om iets krokant te maken. Je moet dus eerst het recept analyseren, om de juiste vervanger te gebruiken”, aldus Verhulst die ook bekend staat als Madam Bakster, zoals haar winkel in Gent heet.

Brood

In brood zorgt bloem voor een krokant en stevig exemplaar dat rijst in de oven. ,,Om zelf brood te maken, raad ik daarom havermeel aan. Dat is een gebruiksvriendelijke en voedzame vervanger voor tarwebloem. Je moet er je wel bewust van zijn dat je brood met havermeel iets ‘zachter’ van structuur zal zijn.”



,,Havermeel kun je bovendien gemakkelijk zelf maken. Gooi eender soort havermout in de blender en je hebt een flinke hoeveelheid. Haal het mengsel vervolgens wel nog door een zeef om vliesjes en brokjes te verwijderen.”

Cake

Als je een cake wil maken, is bloem een essentieel onderdeel om die cake te laten rijzen. ,,Dat is niet iets wat je zomaar kunt vervangen door één product. Ik gebruik daarom een mix van rijstmeel, boekweitmeel en bakpoeder. Het enige probleem bij bijvoorbeeld boekweitmeel is dat je deeg een andere structuur zal krijgen en zelfs iets vloeibaarder zal zijn. Daarom raad ik bij deze vervanger aan om ook aardappelzetmeel of maiszetmeel toe te voegen. Zo krijg je een vastere structuur en een stevigere cake.”

,,Een andere oplossing is glutenvrije bloem voor in je cake. Ook hier moet je oppassen, want gluten geven meer stevigheid aan je producten. In het algemeen geldt: hoe meer gluten het bloem bevat, hoe steviger het product wordt. ‘Gluten’ betekent niet voor niets ‘lijm’ in het Latijn. Je kunt daarom het dikkingsmiddel xanthaangom toevoegen aan je glutenvrije baksel. Zo zakt je cake minder snel in elkaar.”

Volledig scherm Madame Bakster legt uit hoe je bloem makkelijk kunt vervangen in verschillende recepten voor brood en gebak. © Bram Debaenst

Quote In een cake kun je bloem niet zomaar vervangen door één ingrediënt, beter gebruik je een mix van rijstmeel en boekweit­meel Laura Verhulst

Taarten

In taartbodems is bloem een ingrediënt dat zorgt voor een stevige bodem. ,,Hiervoor is amandelmeel een prima vervanger. Het geeft een knapperige touch aan je baksel, wat heel lekker kan zijn. Wil je liever een stevigere taartbodem? Dan kun je de bloem altijd vervangen door een combinatie van boekweitmeel en havermeel.”

Koekjes

Bij desserten zoals koekjes is de bloem bedoeld om je deeg te binden. ,,In dat geval is het een goed idee om verschillende meelsoorten te combineren. Neem nu het voorbeeld van de klassieke madeleines: daar combineer je het beste rijstmeel en amandelmeel. Het amandelmeel zorgt voor een dunne en luchtige structuur, terwijl het rijstmeel ervoor zorgt dat je koekjes niet uit elkaar kunnen vallen. Amandelmeel kun je trouwens net als havermeel makkelijk zelf maken door blanke amandelen fijn te malen in de blender. Je mag ze alleen niet te lang malen, anders komt er vet vrij en krijg je eerder een soort notenpasta.”

Quote Amandel­meel kun je makkelijk zelf maken. Let wel op dat je de amandelen niet te lang maalt, anders krijg je een soort notenpasta en geen meel Laura Verhulst

,,Daarnaast kun je ook een kleine hoeveelheid chufameel of tijgernotenmeel gebruiken om je deeg te binden. Chufa is een knolletje dat in Spanje groeit tussen de wortels van een grassoort. Het heeft een havermoutachtige en zoete smaak, bevat veel vezels en is daardoor veel voedzamer dan tarwebloem. Ook kokosmeel is een leuk alternatief. Dit heeft best wel een specifieke smaak, maar smaakt goed bij recepten zoals brownies. De combinatie tussen chocolade en kokos kan heel lekker zijn, alleen moet je weten dat kokosmeel veel vocht opslurpt. Je mag er dus zeker niet te veel van gebruiken, anders worden je brownies erg droog.”

Miljuschka deelt in deze video haar vega brownie:

