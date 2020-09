Te warm om te koken? Maak een van deze drie makkelijke salades (binnen 5 minuten klaar)

Koken & etenDe komende dagen is het uitzonderlijk warm en veel mensen hebben dan geen zin om in de keuken te staan. Een salade is dan wel zo makkelijk. Wij kozen er drie die je in een handomdraai bereidt.

Geen puf? Te heet? Dan biedt een salade uitkomst. Zeker als het een gemakkelijke is. Je moet toch eten. In het boek Salades voor de lunchbox dat net is verschenen, staan supersnelle varianten. Eigenlijk bedoeld voor kantoortijgers, maar net zo geschikt voor een dag dat je weinig tijd en energie hebt.

Deze drie recepten zijn in een handomdraai klaar:

SALADE MET KIP, MANGO EN JALAPEÑODRESSING

De pittige kick in de jalapeñodressing compenseert de zoetheid van de mango perfect. Anders dan veel andere fruitsoorten wordt mango niet bruin nadat hij is gesneden. Je kan hem dus van tevoren snijden en luchtdicht afgesloten maximaal 4 dagen bewaren in de koelkast.

Ingrediënten

100 g gekookte kip, in stukjes

½ rijpe mango, in stukjes gesneden

1 kropje Romeinse sla, gehakt

¼ rode paprika, in stukjes gesneden

een handvol koriander, grof gehakt

Voor de jalapeñodressing

sap van ½ limoen

3 plakjes ingemaakte jalapeño, fijngehakt

1 el extra vergine olijfolie

zout en versgemalen zwarte peper, naar smaak

Bereiding

1 Vermeng de ingrediënten voor de salade in een kom.

2 Vermeng de ingrediënten voor de dressing.

3 Giet voor je de salade gaat eten de dressing erover en vermeng alles goed.

Volledig scherm Kikkererwtensalade met tonijn en kappertjes. © Deltas

KIKKERERWTENSALADE MET TONIJN EN KAPPERTJES

De zoet-zoute kappertjes maken deze salade echt bijzonder. Voel je vrij om alle kruiden die je bij de hand hebt toe te voegen om deze hartige salade wat meer kleur te geven.

Ingrediënten

95 g tonijn in olie uit blik, uitgelekt

100 g uitgelekte kikkererwten uit blik

1/4 rode ui, dun gesneden

2 el fijn geraspte Parmezaanse kaas

een handvol gesneden ijsbergsla

1 el babykappertjes

1 el fijngehakte dille

Voor de rodewijnazijndressing

1 el rodewijnazijn

2 el extra vergine olijfolie

zout en versgemalen zwarte peper, naar smaak



Bereiding

1 Vermeng de ingrediënten voor de salade in een kom.

2 Vermeng de ingrediënten voor de dressing.

3 Giet voordat je de salade gaat eten de dressing erover en vermeng alles goed.

Volledig scherm Regenboogsalade. © Deltas

REGENBOOGSALADE

Deze kleurrijke low-carb salade is een fantastische manier om meer groenten op te nemen in je dieet. Je kan de ingrediënten variëren en gebruiken wat op een bepaald moment in het seizoen verkrijgbaar is – probeer rode bietjes in plaats van gele, witte- in plaats van rodekool, en gele, groene of rode paprika’s in plaats van oranje.

Ingrediënten

1 kleine courgette (in slierten gesneden)

1 kleine gele biet (in slierten gesneden)

1 kleine wortel (in slierten gesneden)

1/4 oranje paprika, in plakjes gesneden

een handvol geschaafde rode kool

een handvol cherrytomaatjes, doormidden gesneden

Voor de sinaasappel-misodressing

2 el sinaasappelsap

2 tl witte misopasta

1 tl sesamolie

versgemalen zwarte peper, naar smaak

Bereiding

1 Vermeng de ingrediënten voor de salade.

2 Vermeng de ingrediënten voor de dressing.

3 Giet voordat je de salade gaat eten de dressing erover en vermeng alles goed.

Volledig scherm Cover van het saladeboek. © Deltas

Olcay maakt haar favoriete salade, quinoasalade met haloumi:

