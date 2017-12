Terugblik: dit waren de foodtrends van 2017

Het jaar 2017 is bijna voorbij. Over twee weken heffen wij het glas champagne en proosten we op een gezond 2018. Tijd om terug te blikken op de verschillende foodtrends van het afgelopen jaar.

Bewust

2017 stond in het teken van bewust leven. We genieten met z'n allen van de opties die we hebben, maar denken wel na over de keuzes die we maken. De hoeveelheid groenten in restaurants neemt toe en de restjes die thuis eerder de prullenbak in verdwenen, gaan nu mee in de pan.

Overal alcohol in

Met een glaasje alcohol op z'n tijd is niets mis. In 2017 zijn er verschillende etenswaren voorbij gekomen waar je nooit van had verwacht dat alcohol er lekker bij zou smaken. Zo kwamen er begin 2017 gin & tonic theezakjes voorbij. En daar bleef het niet bij. Verschillende alcoholische winegums passeerden de revue, Aldi komt met gin & tonic en prosecco ijs en er verschijnen zelfs kazen met Ierse whiskey, tequila en gin smaak.

Sushi

Zeg je 2017, dan zeg je Poké Bowls. Een kom gevuld met allerlei sushi ingrediënten. Er schieten zelfs op meerdere plekken in Nederland Poké Bowl restaurants en afhaalpunten uit de grond. Niet alleen de Poké Bowls maar ook de Pokecado Toast kwam voorbij in 2017, een combinatie van de Poké Bowl en avocado toast. Ook wel een broodje belegd met avocado en vis, zeewier en alle andere sushi ingrediënten die je hart begeert.

Pokébowls 😋 Een foto die is geplaatst door null (@) op 13 Feb 2017 om 6:12 PST

Alles zwart

De Instagrammers van het land weten waar we het over hebben. Verschillende etenswaren kregen dit jaar een zwart kleurtje, zo ook ijs. Dit zorgt in veel gevallen voor mooie plaatjes. Het zwarte ijs wordt gemaakt van de gebrande schelp van een kokosnoot. Dit wordt gemengd met kokosflakes en kokosmelk. Deze combinatie vormt eetbare houtskool. Het geeft helemaal geen smaak af maar zorgt wel voor een intense zwarte kleur.

Naast het zwarte ijs is de zwarte latte een groot succes. Dit kopje koffie valt toch wat meer op dan je normale koffie en cappuccino.

• GOTH LATTE • The ultimate antidote to the Unicorn Frap 🦄Activated charcoal gives this coffee it's rich black colour ☕️ available at @damsonandco #charcoallatte #gothlatte #blacklatte Een foto die is geplaatst door null (@teamhen) op 18 May 2017 om 13:05 PDT

Vegan

Steeds meer mensen eten vegetarisch of veganistisch. Langzaam maar zeker openen er verschillende vegan restaurants, en met succes. De komst van zeewier bacon bevestigt deze trend.

Naast de vegan bacon zijn bloemkoolrijst en boerenkoolchips ook een hit geworden. In Amerika is boerenkool niet meer aan te slepen als 'superfood', maar veel nuchtere Hollanders eten de boerenkool toch liever op de traditionele wijze.

Themacafés en barren

En waar een trend is, ontstaan er themacafé, -lunchrooms en -barren. Begin 2017 opende 'The Avocado Show' haar deuren. Een restaurant geheel in het teken van de groene vrucht. In het restaurant kun je gepaneerde avocado frietjes, avocado hamburgers en avocado ijs eten. Na groot succes opende de lunchroom aan de overkant van de straat een winkel: 'The Backstage'. De eerste avocado winkel waar iedere dag 200 rijpe avocado's te koop zijn.

In mei 2017 kwam de cookie dough bar uit Amerika overwaaien. Dit sloeg aan ook, want het aflikken van de spatel tijdens het koekjes bakken is niet voor niets een geliefde taak. In dit café kun je de heerlijkste soorten koekjesdeeg eten. Tussen een macaron, met bolletjes ijs of gecombineerd met zoveel chocolade als je kunt bedenken. Dit is een plek waar je geheid misselijk wordt.

In het buitenland staan ze ook wel open voor opvallende cafés. 'The Modern Toilet' is een café waar alles in het teken staat van poep en in Bangkok bestaat er een café met alles in de stijl van Unicorns.