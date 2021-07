Test Cornetto’s en lookalikes: mét nepchoco in het puntje

Koken & eten Heerlijke luchtige havermelk voor je koffie zelf maken, kan dat?

16 juli De populaire schuimende havermelk Oatly Barista is al maanden moeilijk verkrijgbaar, voor in de hoofdstad. In een poging de moderne stedeling uit deze havermelkcrisis te helpen, probeert Lex Boon samen met gezondheidsjournalist Tijn Elferink het spul zelf te brouwen.