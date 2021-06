The Lotus Lounge in Harderwijk is the place to be voor sushi, de rest heeft nog wat meer aandacht nodig

De terrassen zitten vol en de zon schijnt, tafelgast Joost van Manen en ik vinden het een perfecte dag voor sushi. Aangezien het terras klein is, fungeerde The Lotus Lounge de afgelopen maanden als afhaal/bezorgrestaurant. Daar komt verandering in, wij zijn de eerste terrasgasten sinds tijden, maar aan de bediening is dat niet te merken. De dame die ons helpt is goed op de hoogte van de mogelijkheden, treedt kordaat op en is enthousiast.