Tienduizenden winkels dicht vanwege corona, drogist, speelgoedzaak en supermarkt in trek

Sinds de corona-uitbraak hebben vermoedelijk al 15.000 tot 20.000 winkels hun deuren tijdelijk gesloten, schat onderzoeksbureau Locatus. Ons land telt ruim 90.000 winkels. De verwachting is dat er nog meer volgen, vanwege gezondheidsrisico's of een te lage omzet. Zo maakte cosmeticaketen Rituals vandaag bekend alle vestigingen in Nederland tot nader order te sluiten.

Locatus baseert zijn schatting op een recente steekproef in een winkelstraat in Zeist. Van de 102 actieve verkooppunten waren er 39 dicht, 18 hadden aangepaste openingstijden en 45 winkels waren open. Locatus doet normaal gesproken onderzoek door 5000 winkels per dag te bezoeken, maar kan dat momenteel niet doen vanwege het coronavirus. Daarom heeft een onderzoeker de inschatting gemaakt op basis van het aantal gesloten winkels in de winkelstraat in Zeist.



De detailhandel wordt hard geraakt door de coronacrisis. Winkelstraten zijn zo goed als uitgestorven. Met name grote ketens hebben hun fysieke winkels dichtgegooid. Zo zijn de winkels van onder meer C&A, H&M, Ikea, WE en ICI Paris XL al minimaal een week gesloten. Veel zelfstandige retailers blijven vaak noodgedwongen nog wel open.

Barre tijden

Ook veel van deze ondernemers beleven barre tijden, blijkt uit een onderzoek van INretail, de branchevereniging voor onder meer woon-, mode- en schoenenwinkels. Ongeveer 60 procent van de leden zag zijn omzet vorige week met minimaal 60 procent inzakken. Aan de andere kant doen elektronicawinkels, speelgoedzaken, drogisterijen en niet te vergeten supermarkten goede zaken. Doordat kinderen niet naar school gaan, is er veel behoefte aan speelgoed en thuiswerkers kopen onder meer veel toetsenborden en beeldschermen.

Supermarkten hebben vorige week 22 procent meer omzet gemaakt dan in dezelfde week in 2019, becijfert onderzoeksbureau Nielsen. In totaal kwam de omzet van Nederlandse supermarkten over week twaalf uit op 933 miljoen euro. Daarmee lijkt de hamstergekte in de supermarkten al iets afgenomen in vergelijking met een week daarvoor. In week elf lag de omzet met 998 miljoen euro ongeveer een derde hoger dan in de vergelijkbare week vorig jaar. Nielsen schat dat er dankzij de corona-uitbraak in totaal al 409 miljoen euro meer omzet is gemaakt door de supermarkten.

Minder pinnen

Door de coronacrisis wordt er een stuk minder gepind, meldt het ING Economisch Bureau. Afgelopen vrijdag lag het totaalaantal transacties 24 procent lager dan op dezelfde vrijdag een jaar eerder. De grootste daling was te zien in de categorie vrijetijdsbesteding buitenshuis (83 procent minder) en in kleding- en schoenenzaken (72 procent minder). Op andere plekken wordt juist vaker gepind. In speelgoedwinkels vonden afgelopen vrijdag tien procent meer pinbetalingen plaats. In supermarkten vijf procent meer, in doe-het-zelfzaken twee procent meer.

Doordat we massaal thuisblijven, bestellen we ook meer online. Het Belgische bedrijf eRowz analyseerde het online koopgedrag van tienduizenden consumenten in Nederland, België Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje. Ze baseren zich op informatie van onder meer Marktplaats en Amazon. Uit dit onderzoek blijkt dat we vooral op zoek zijn naar sportartikelen of producten die met gezondheidszorg te maken hebben, zoals thermometers. Ook toiletpapier, leesbrillen, koelkasten, scheerapparaten, bloem en gist voor brood én sexy kanten jumpsuits zijn bijzonder populair onder Europese consumenten.

Quote Je kunt rustig stellen dat ook het online winkelen door het coronavi­rus ernstig is verstoord

De afgelopen twee weken signaleerden de zoekmachines van eRowz een verkoopdaling van meer dan 60 procent voor met name luxeproducten als horloges, parfums en tassen. Ook vliegtickets en taxi-opdrachten worden amper nog online besteld. In Nederland ontdekte eRowz een opvallende stijging van de verkoop van skeelers (plus 750 procent), legpuzzels (plus 700 procent), droogbloemen (plus 400 procent) en legkippen (plus 100 procent).