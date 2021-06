Tijd voor tapas, maar welke guilty pleasure is het gezondst?

Wat Eten We Vandaag: Snelle witte asperge­soep met mierikswor­tel

15 juni Als je een gerecht maakt met asperges, verdwijnen de schillen en kontjes vaak in de prullenbak. Zonde, want je kunt er in een handomdraai een heerlijke soep van maken! Deze snelle aspergesoep met mierikswortel is ideaal als voorgerecht, maar ook heerlijk als lunch.