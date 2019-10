Tip voor moeilijke eters: ‘Jij moet als ouder het goede voorbeeld geven’

,,Hoe jij eet, wat jij proeft en wat jij lust, dat is heel belangrijk”, vertelt kinderpsychologe en opvoeddeskundige Tischa Neve in de onlineserie Mag Ik Van Tafel? van deze site en 24Kitchen. Zij staat de zes families uit de onlineserie bij met adviezen en tips. ,,Uiteindelijk ben jij het belangrijkste voorbeeld”, verklaart ze. ,,Ik was als kind een heel slechte eter”, vertelt de vader van de familie Jessurun. ,,Het moment dat het eten in mijn mond ging moest ik overgeven of op z’n minst kokhalzen.” Hij en zijn vrouw nemen deel aan de serie voor hun zoon, die op zijn beurt weer moeilijk eet. Voor hem probeert hij wel het goede voorbeeld te geven: ,,Gewoon happen en eten. Maar het gaat met horten en stoten.”

Liever straf

De zoon van de familie Jessurun kiest liever voor straf of een time-out dan dat hij zijn groente opeet, ,,Of iets anders wat hij denkt niet te lusten”, vertelt de moeder over zijn gedrag. Neve: ,,Sommige kinderen zijn van nature moeilijkere eters dan anderen.” Om de machtsstrijd met je kind aan tafel te vermijden moet je volgens de psychologe zorgen voor discipline, rust en duidelijkheid aan tafel. Denk aan een vaste plek en vaste afspraken. En wees op je hoede voor de vele trucjes die kinderen maar al te graag uitproberen. ,,Eén iemand is niet klaar”, klinkt het aan tafel bij familie Waterschoot. De moeder zit met haar twee kinderen aan het avondeten. Haar jongste heeft moeite met slikken, vertelt ze. Wat hun dochter eet, moet echt fijngemalen zijn, volgens haar man. ,,Brokjes doorslikken kan ze niet”, zegt hij. Maar dat is volgens de moeder een excuus: ,,Je ziet echt dat ze erop blijft kauwen, dat kan toch niet meer lekker zijn? Het zit bij haar echt tussen de oren: dit is hard vlees dus dit kan ik niet doorslikken.” Een ander trucje: buikpijn. Daar heeft ze tijdens het avondeten ook veel last van volgens haar ouders.

Datzelfde geldt voor de zoon van de familie Aartsma. Maar daar wordt er afgewisseld met hoofdpijn, of hij zit vol van de appel die hij zojuist heeft gegeten. Kinderen doen er alles aan om onder dingen uit te komen waar zij geen zin in hebben, weet Neve. Als een kind zegt buikpijn te hebben en de truc werkt, dan probeert hij of zij het de volgende keer weer uit. ,,Het is aan jou om daar paal en perk aan te stellen en er niet op in te gaan”, vertelt ze.

‘Ik verveel me’

,,Het is elke dag weer een verrassing waar hij nu weer mee komt”, vertelt vader Van Rossum over de verscheidenheid aan trucjes van zijn zoon. Bij de familie speelt er nog een ander probleem op tijdens het avondeten. ,,Het eten is al een probleem, maar een nog groter probleem is dat hij niet eet en dat ie dan zit van ‘ik verveel me’”, vertelt moeder Van Rossum.



,,Ja, moet je eten!”, zegt ze gefrustreerd. Net zoals haar zoon was (en is) ze zelf ook geen goede eter. ,,Ik heb ook heel veel met m’n bord gezeten met een koud prakje voor me en het moest op. Ik weet nog hoe vervelend dat was.” Over het gedrag van haar zoon zegt ze dat het waarschijnlijk een combinatie is van aangeleerd gedrag en aanleg.



Duidelijkheid en afspraken, daar kun je op steunen volgens psychologe Neve. ,,Spreek af hoe lang jullie ongeveer eten. Sommige kinderen kunnen treuzelen tot je er helemaal gek van wordt. Te lang aan tafel zitten werkt bij alle kinderen averechts. Die twintig minuutjes concentreren voor een maaltijd is al een hele hoop voor jonge kinderen.” Ze sluit af met een laatste tip: ,,Eet gezond, gevarieerd en met liefde, want dat is wat kinderen zien en dat is dus hun voorbeeld.”