Tomaatjes, paprika's en druiven: we willen het liefst de variant zonder pitten (en het aanbod groeit)

Koken & EtenDagelijks fruit eten is gezond, dat weten we allemaal. Maar in sommige fruitsoorten, zoals pruimen, druiven en kersen, zitten behoorlijk harde kernen waar we omheen moeten eten of die we uit moeten spugen. Pitloos fruit vinden we daarom maar al te makkelijk, maar in hoeverre zijn pitloze varianten realistisch voor alle fruitsoorten?

Bij marktleider Albert Heijn zien ze het bij de klanten. Volgens Pauline van den Brandhof, woordvoerder van AH, hebben consumenten steeds meer interesse in vruchten zonder pit. ,,Denk aan pitloze druiven en pitloze kersen. En de watermeloen heeft relatief weinig pitjes. Pitloos fruit is een trend aan het worden.”

,,De pitloze druif hebben we al dertig jaar in ons assortiment”, vertelt Van den Brandhof. ,,Die is, toen we die destijds introduceerden, echt in verkoop gestegen ten opzichte van de druiven met pit. Mensen prefereren het. Sinds kort verkopen we dan ook voor het eerst pitloze snoeppaprikaatjes, omdat we zien dat er echt meer behoefte aan is.”

De druif staat zesde op de lijst van meest gegeten fruitsoorten in Nederland, weet het Voedingscentrum. Volgens de organisatie staat de mandarijn op de vierde plaats en de sinaasappel op plek 5. Meloen staat op nummer 10. Fruitsoorten met pit zijn nog net iets populairder: de appel is de meest gegeten fruitsoort in Nederland, de peer staat op nummer 3.

Pitloze vruchten werden al snel populair

,,Pitloosheid is aantrekkelijk omdat je dan de hele vrucht kunt opeten”, stelt René Smulders, onderzoeker plantenveredeling aan de Wageningen University & Research. Een vroeg voorbeeld zijn pitloze citrusvruchten zoals sinaasappels en mandarijnen, zegt hij.



,,Toen de pitloze rassen op de markt kwamen, werden ze zo populair dat boomgaarden in Spanje die rassen teelden die veel pitten bevatten, hun oogst alleen nog kwijt konden voor sinaasappelsap – maar dan krijg je maar een fractie van de prijs van consumentenfruit", zegt Smulders. ,,Er zijn in de jaren 70 daarom veel boomgaarden waarvan de economische levensduur ineens sterk was bekort, omgehakt en vervangen door nieuwe, pitloze rassen.”

Quote Er kan mutatie plaatsvin­den waardoor er geen zaden of pitten aanwezig zijn, maar daar kun je daarna geen nieuwe rassen meer uit krijgen Marc André de la Porte, fruitbedrijf Bloeiend Merm Van den Brandhof merkt ook dat pitloze vruchten snel aan populariteit winnen. ,,De pitloze snoeppaprika heeft zo snel aan populariteit gewonnen bij onze klanten dat het binnen enkele maanden net zoveel verkoopt als de snoeppaprika met pit. Dat geeft ons energie om vaker innovaties te doen.” Precieze verkoopcijfers deelt AH niet.

Pitten zijn belangrijk voor nieuwe vruchten

De waardering ziet ook Marc André de la Porte van fruitbedrijf Bloeiend Merm. ,,Voor hen is dat inderdaad prettig, want het is makkelijk te consumeren. Het is echter niet zo makkelijk om dat te realiseren. Pitten en zaden komen, zeker bij appels en peren, voort uit de bestuiving. Als je weinig pitten of zaden hebt is dat voor de vrucht over het algemeen niet goed.”

,,Als je een nieuw product wil hebben, bijvoorbeeld een nieuwe appel- of peersoort, zullen daar in de basis altijd pitten of zaden voor nodig zijn”, zegt De la Porte. ,,Er kan mutatie plaatsvinden waardoor er geen zaden of pitten aanwezig zijn, maar dan kun je daar daarna geen nieuwe rassen meer uit krijgen. Productietechnisch gezien zijn daar wel mogelijkheden voor, maar als je gaat kijken naar de veredeling in nieuwe rassen is het altijd wel nodig. Anders wordt er eigenlijk iets kunstmatigs gecreëerd.”

Niet alle fruit kun je pitloos telen

Volgens De la Porte is het voor fruitsoorten als pruimen of kersen nu nog niet mogelijk om ze zonder pit op de markt te brengen. ,,Als ze al zonder pit moeten zijn, worden ze bewerkt voordat ze naar de consument gaan en dan heb je dus geen vers product meer. Die komen dan bijvoorbeeld uit een potje. Er zijn nog geen soorten of rassen die zich pitloos hebben kunnen ontwikkelen. Je komt op zo’n moment aan het eindpunt van je ecologische systeem te zitten. Iets wat geen zaden of pitten produceert, is eigenlijk gewoon een familienaam zonder kinderen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.