Tompoucen-actie van Simonette: Maak een oudere blij voor een euro

Geef een tompouce en maak iemand blij. Dat is de gedachte achter de actie die stichting GewoonMensen heeft bedacht voor 5 mei. Samen met Stichting Leven in Delft hopen ze 100.000 kwetsbare mensen een vrolijk moment te geven. Initiatiefnemer is Simonette Verwoest, een zzp’er op het gebied van marketing en communicatie, die ineens zonder werk kwam te zitten.



,,Het plan was eerst om tijdens Koningsdag tompoucen rond te brengen. We vroegen Hema en Albert Heijn als partners, maar toen dacht ik: dit initiatief moet gewoon vanuit de basis van ons gedachtegoed komen. En dat is solidariteit’’, vertelt Verwoest. ,,Want een gewoon mens help een ander mens, dat is toch logisch?’’

Bij de tompoucen zit straks een handgeschreven kaartje en een telefoonnummer van de bij het initiatief aangesloten studentenverenigingen in Delft. ,,Dan kunnen de ouderen ons later nog benaderen, als ze zich eenzaam voelen.’’ De tompoucen worden door een deel van de ruim 40.000 vrijwilligers bezorgd in twaalf steden, volledig volgens de richtlijnen van het RIVM. Meedoen kan al door 1 euro te doneren.

Door een tompouce te doneren, wil stichting GewoonMensen ouderen een hart onder de riem steken tijdens Bevrijdingsdag. © Jean-Pierre Jans

Het hele doel van de campagne? ,,Elkaar helpen, dat moet normaal worden’’, stelt Verwoest. ,,De actie gaat niet om geld, het gaat om tompoucen. Elke tompouce brengt een glimlach op het gezicht van een ouder iemand. Een tompouce doneren kost een euro, dus je maakt twee of drie mensen blij voor nog niet eens de prijs van een biertje of een kop koffie. En er blijft geen euro aan de strijkstok hangen, dat is ook waarom we in tompoucen tellen, en niet in euro’s.’’

,,Deze nare periode moet leiden tot iets mooiers. Het is natuurlijk nogal cynisch dat op een dag als Bevrijdingsdag we allemaal helemaal niet ‘vrij’ zijn. En zeker onze ouderen niet. Die mogen wel wat extra aandacht krijgen nu ze verstoken zijn van contact.’’

100.000 verse tompoucen

De tompoucen komen bij een bakker vandaan, die volgens Verwoest normaal gesproken aan de detailhandel levert en dus die zijn hand niet omdraait voor grote aantallen. ,,Hij zei: als jullie er 100.000 nodig hebben, dan gaan we dat regelen. Hij levert de tompoucen op 4 mei, dan staan ze een nacht in de koeling bij studentenverenigingen en de volgende dag gaan we ze met de vrijwilligers uitreiken, zodat ze zo vers mogelijk zijn.’’

Quote De studenten helpen als geoliede machines Simonette Verwoest, Initiatiefnemer Dat hoge aantal van 100.000 had Verwoest zelf ook in haar hoofd. ,,Dat is uiteindelijk wel erg groot gedacht, maar dat past bij onze droom. En we hebben nog een paar dagen tenslotte.’’ Inmiddels staat de teller op bijna 30.000 gedoneerde tompoucen.

Logistiek gezien is het volgens Verwoest nog een hele uitdaging. ,,De bakker moet op een gegeven moment gaan bakken, de tompoucen moeten worden verdeeld over studentenverenigingen in twaalf steden en we moeten de tompoucen de dag erna gaan bezorgen bij de ouderen.’’ Verwoest zegt veel hulp te hebben aan het Operations Team en de betrokken studentenverenigingen. ,,Zij zijn supersterk in het operationele deel, ze zijn echt geoliede machines.’’ Ook bezorgsuper Picnic werkt mee, onder meer door flyers te verspreiden.

De Bevrijdingsdagactie is volgens Verwoest slechts het begin. ,,We hopen dat mensen ons uiteindelijk blijven herinneren. Als zij hulp zoeken, willen wij ook echt dat mensen ons on top of mind hebben. Solidariteit, meer verbondenheid, dat is onze droom voor later – ook na corona.’’