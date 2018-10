Tongstrelende gerechten bij Over de Tong

Over de TongJe rijdt er zo voorbij als je Zwolle binnenrijdt en naar het centrum wilt. Zeker nu de weg alvast is ingericht voor de stroom van bussen die straks vanaf het nieuwe busstation hun route door de stad zal volgen. De rij huizen langs de Willemskade ligt gescheiden van die weg door een tweerichtingenfietspad. Maar aan die doorgaande route, in de rij huizen en horecapanden, zit een viertal restaurants, waarvan Over de Tong er eentje is.