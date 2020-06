Tony’s chocoladefabriek met achtbaan komt er voorlopig niet

De fabriek had in 2023 moeten openen en 500.000 bezoekers per jaar willen verwelkomen. Of de fabriek er ooit nog komt, durft Beltman niet met zekerheid te zeggen. ,,Het heeft wel mijn ambitie. Als de economische situatie in het land weer wat minder onzeker is, zullen we voorzichtig kijken of het mogelijk is om een herstart te maken.”