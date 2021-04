Topkok moest door corona zijn huis verkopen en zit nu weer aan de gehaktbal bij moeder

Wat Eten We Vandaag: Sinaasap­pel­ti­ra­mi­su

4 april Sinaasappel in een tiramisu? Jazeker. De frisse sinaasappel gaat perfect samen met de romige mascarpone. Als je eens iets speciaals op tafel wil zetten, dan is dit zeker een goed idee. En of deze sinaasappeltiramisu moeilijk te maken is? Helemaal niet.