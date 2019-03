Tout bekend Nederland eet bij Jonnie en Thérèse op Bonaire

Italiaanse olijfolie wordt steeds duurder

10 maart Italiaanse olijfolie wordt duurder, ook in de Nederlandse winkels. De productie van olijfolie in Italië is ingestort, meldt boerenorganisatie Coldiretti. Vorig jaar zijn er 57 procent minder olijven van de bomen gekomen dan in het jaar ervoor. Met 185.000 ton is de olijfproductie de laagste in 25 jaar.