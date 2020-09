Trakteren op school in coronatijd: het einde van de fruitspies en de bananendolfijn

Maya werd 9 jaar, vlak voordat de zomervakantie begon: hiep, hiep, hoera! Of eigenlijk niet, want de school had een streep gezet door het trakteren bij verjaardagen. ,,Ik geloof niet dat ze er veel last van heeft gehad, maar ze vond het wel heel jammer”, zegt moeder Enith Vlooswijk, die wel begrip zegt te hebben voor de hygiënemaatregelen op de hoofdstedelijke school. ,,Normaal is trakteren wel een ding, je gaat ook rond bij de andere leerkrachten en dat kon niet. Je voelt je een stukje minder jarig. Zingen mocht ook niet. Het was een beetje schraal.”