Trooststoof met een sappig zuurtje

Al heeft ze rond de 2000 kookboeken in haar assortiment, toch moest mevrouw Hamersma onlangs ‘nee’ verkopen aan twee jonge koks die met rode konen de winkel in waren gelopen. Zij hadden besloten de vrije tijd die ze momenteel hadden vanwege de sluiting van de restaurants waar ze werkten, nuttig te besteden. ,,Je kunt zo’n beetje alles afhalen of laten bezorgen, maar geen gumbo’’, jubelden ze over het door hun ontdekte gat in de markt.