Twee experts proeven de nieuwe gebakken donuts van banaan: ‘Ik zou eerder zeggen dat het cake is’

Sunt wil het broodschap verduurzamen en tegelijkertijd de verspilling van bananen tegengaan. ,,We begonnen ooit met bananenbrood, maar we kijken altijd verder naar producten waar we onze bananen in kunnen stoppen”, zegt Annabel Hoogendoorn, manager merkbeleid bij Sunt. ,,Zo is het donutidee drie jaar geleden ontstaan. Donuts zijn al generaties lang onveranderd. Ze zijn totaal niet geïnnoveerd en worden eigenlijk alleen maar ongezonder gemaakt.”

Meester-boulanger Hiljo Hillebrand proefde als een van de eersten de baked donut en was ‘positief verrast’. ,,Het is wel iets anders dan een normale donut, hij is wat compacter. Ik heb niet naar de voedingswaarden gekeken, maar ik had het idee dat ik iets gezonders en voedzamers aan het eten was dan bij een normale donut.”

,,Ze hebben een leuk kleurtje en zijn met zorg afgewerkt”, stelt Hillebrand. ,,Dus je hebt wel het gevoel dat er een traktatie op je bord ligt. De verpakking werkt ook erg mee, mijn kinderen sloegen daar ook gelijk op aan.”

Meer cake dan donut

,,De donuts zien er mooi en aantrekkelijk uit”, vindt ook Heel Holland Bakt-winnaar Rutger van den Broek, die ze eveneens probeerde. ,,Sunt heeft gekozen om de topping maar aan één kant te bestrooien in plaats van helemaal, dat maakt het net iets meer stylish. Bij de ene smaak zitten er gekarameliseerde pecannoten op en bij de andere een zurige citroenschil.”

Volgens Van den Broek zie je bij deze donuts duidelijk dat ze gebakken zijn. ,,De onderkant is namelijk plat, je ziet dat ze in een bakvorm hebben gelegen. Ik vraag me ook af of het nou donuts zijn, of meer ronde cakejes. Deze donuts hebben geen gist - normale donuts zijn vrijwel altijd op gistbasis - en zijn niet gefrituurd. Als ik niet zou weten wat het is zou ik eerder zeggen dat het cake is.”

,,We hebben niet de illusie dat deze donut dezelfde structuur heeft als de originele donut”, beaamt Annabel Hoogendoorn. ,,Dat kunnen we nooit volledig nabootsen. Je hebt een wat minder vettige buitenkant waar je doorheen bijt, maar we hebben wel ons best gedaan om hem de crunch van de topping en luchtigheid van binnen te geven. Hij is ook een beetje klef, om toch dat donutgevoel te geven. We zien dit als alternatief voor de originele donut.”

‘De donuts zijn mierzoet’

Het valt Van den Broek wel op dat deze donuts veel suikersoorten bevatten. ,,Ik zie suiker, glucosestroop, fructose en banaan. Bananen bevatten van zichzelf natuurlijk al suikers, dus extra suiker, glucosestroop en fructose komen daar dan nog bovenop. Dat proef ik er ook in terug, want de donuts zijn mierzoet. En ze pronken met 50 procent minder vet op de verpakking. Als je ze vergelijkt met de gesuikerde donuts van Albert Heijn: daar zit 25,6 procent vet in, in deze donuts zit 15,8 procent. Maar een gewone donut bevat 17 gram suikers per 100 gram, deze zitten dan weer op 22,2 gram.”

In calorieën zit de baked donut wel lager. De gefrituurde donuts bevatten zo’n 326 calorieën per stuk, die van Sunt ongeveer 225. Hoogendoorn: ,,Voor claims op de verpakking kunnen we onze donut niet zomaar met iedere donut vergelijken, omdat de bereidingsmethode zo anders is. Aangezien gecoate, gefrituurde donutvarianten het meest in de buurt komen, is dit volgens de wetgeving de logische vergelijking.”

,,Als ik de gefrituurde en deze baked donut met elkaar vergelijk, heb ik eerlijk gezegd dan toch liever de originele versie”, concludeert Van der Broek. Toch moedigt hij de plannen van Sunt aan. ,,Het is goed dat ze innoveren in het broodschap, want ook deze branche staat niet stil. En al met al smaken de donuts wel gewoon prima.”

