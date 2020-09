Uit eten dit weekend? Lees hier de recensies van restaurants die nét zijn bezocht

Albert Heijn Groente en fruit in de hoofdrol

Groente en fruit zijn lekker en gezond. Maar hoe breng je ze aan de man, of beter gezegd: het kind? Dat kun je met een gerust hart aan de AH Foodstars overlaten. Deze vrolijke figuren duiken vanaf deze week een maand lang thuis en in de supermarkt op, in koelkasten, fruitmanden en broodtrommels. De 64 figuren maken het wat gemakkelijker om voor de gezonde keuze te gaan, ook dankzij (te) gekke challenges.