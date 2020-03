Uit eten? Geen reden om restaurant te mijden vanwege corona

Wereldwijd vermijden mensen zo veel mogelijk sociale activiteiten. In Amerika zijn veel mensen angstig om uit eten te gaan. Na het stoppen met handen geven en het vermijden van grote groepen mensen valt zelfs horecabezoek voor sommigen ineens in de categorie ‘gevaarlijke activiteiten’.

Ook in Nederland lijkt het die kant op te gaan. Horecaondernemers zien dat de coronacrisis grote gevolgen met zich meebrengt. Uit onderzoek van het KHN onder bijna 4000 horecaondernemers blijkt dat zij kampen met 55 procent meer annuleringen van bestaande reserveringen dan normaal. Ook ervaren zij gemiddeld een derde omzetverlies. In de Verenigde Staten zegt een derde in een enquête dichter bij huis te blijven en minder uit eten te gaan, zo meldt de nieuwssite USA Today.

Volledig scherm Het virus hecht zich aan harde oppervlakken zoals zoutvaatjes. © Shutterstock ,,Ik wil wat zij hebben”, zul je in restaurants maar weinig meer horen, grapt de Amerikaanse site, verwijzend naar verspreiding van het virus. Het zou de verkeerde indruk kunnen wekken.

KHN-voorzitter Robèr Willemsen meldt dat er op landelijk niveau grote onrust heerst. Toch is er niet direct reden om horeca te mijden. Er zijn geen aanwijzingen dat het virus zich verspreidt via voedsel, zegt Craig Hedberg, professor aan de Universiteit van Minnesota tegen de Amerikaanse site. Hedberg is gespecialiseerd in ziekten die door voedsel worden overgedragen. Het virus kan wél worden overgedragen op harde oppervlakken zoals bestek, menukaarten, peper- en zoutvaatjes, deurknoppen en tafels. Piepkleine druppeltjes kunnen op die manier het virus verspreiden. Dit gaat niet via voedsel, aldus het RIVM. ‘Coronavirussen hebben een dier of mens nodig om ‘in leven te blijven’ en ‘te groeien’, zo valt op de site te lezen. ‘Dat kan niet in voedsel.’



Gasten doen er wel goed aan om tijdens het eten - als ze een of meer van deze mogelijk besmette oppervlakken aanraken - hun gezicht niet aan te raken. Ook geldt tijdens (en wellicht ook na) het eten het bekende adagium: handen goed wassen met zeep. Een lopend buffet is minder veilig, omdat gasten op het voedsel hebben kunnen hoesten of niesen.

Grootschalige restaurants en eten in grote groepen is weer iets onveiliger dan eten in een intieme setting of met een select gezelschap. Minister-president Rutte en minister Bruins maakten gisteren nieuwe maatregelen bekend, gebaseerd op advies van het RIVM. Zo wordt op dit moment sterk afgeraden om je te bevinden in een ruimte met meer dan honderd personen. Dat geldt ook voor publieke locaties, dus ook in de horeca. Laat je niet gek maken: er is niets mis met Chinees eten of met het biermerk Corona.

Anderzijds: als je je ziek voelt is het niet handig om uit eten te gaan, of je nou in Brabant woont of niet. Voor iedereen in Nederland geldt op dit moment dat zij thuis moeten blijven bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts en hierbij sociaal contact moeten mijden. Voor personeel in de horeca geldt dus ook dat ze bij hun restaurant of café moeten wegblijven als ze koorts hebben en zich grieperig voelen. De branchevereniging KHN adviseert de horecaondernemers om de richtlijnen van het RIVM te volgen (handen wassen, niesen in elleboog, gebruik papieren zakdoekjes als je verkouden bent).

Koken

Wie zelf kokkerelt, moet vooral zorgen dat de handen schoon blijven. Op de site van het Voedingscentrum staan tips voor een goede hygiëne, naast een instructie van de juiste manier waarop je je handen moet wassen. ,,We hebben niet veel vragen gekregen over corona’’, meldt Lolkje de Vries desgevraagd. Het Voedingscentrum heeft aanvullende informatie over corona op de eigen site geplaatst.

Waarom we naar experts moeten luisteren als het om corona gaat: