Van der Valk in Zwolle weet nieuwe en traditionele gast te behagen

Koffieko­ning Clarijs ontwikkelt nieuwe koffie­soort met chefkok Bakker

15 november De Zierikzeese koffiekoning Rob Clarijs, die eerder dit jaar de befaamde internationale koffiewedstrijd Coffee Masters in Londen op zijn naam schreef, heeft samen met chefkok Syrco Bakker van Pure C in Cadzand een nieuwe koffiesoort ontwikkeld: Oostenwind.