Van tomatensaus tot kruidenboter: vijf bekende recepten maar dan met minder zout

Zelfgemaakte gerechten of ingrediënten bevatten minder zout dan kant-en-klaarmaaltijden uit de winkel: dat weten we allemaal. De Nierstichting wil met haar campagne ‘Goed of zout’ mensen inspireren om zelf te koken. In dit artikel vind je zoutbewuste recepten voor tomatensaus, saladesaus, soep, kruidenboter en yoghurtcakejes.

Klassieke tomatensaus

Duur: 30 minuten

Ingrediënten (voor 4 personen)

1 kilo tomaten

2 teentjes knoflook

1 rode ui

1 el oregano

2 el tomatenpuree

2 blikken tomatenblokjes

2 el balsamico azijn

flinke bos verse basilicum

extra vierge olijfolie

peper



Benodigdheden

staafmixer of keukenmachine

Bereiding

- Verwarm de oven voor op 225 graden. Snijd ondertussen de tomaten in vieren en de ui in partjes. Pers de knoflook.

- Bekleed een bakplaat met bakpapier en leg de tomaten en ui erop. Bestrooi met knoflook, oregano, peper en olijfolie en rooster 20 minuten.

- Doe de geroosterde tomaten in een pan en voeg tomatenblokjes, tomatenpuree en wat basilicum toe. Breng aan de kook op een laag vuur. Laat de saus 30 minuten doorkoken.

- Pureer met een staafmixer en voeg balsamicoazijn, extra vierge olijfolie en peper naar smaak toe.

- Serveer met gehaktballetjes, groenteballetjes of een pasta.

Volledig scherm Tomatensaus met courgetteballetjes © Nierstichting

Voorjaarssalade met dille-yoghurtdressing

Duur: 30 minuten

Ingrediënten (voor 4 personen)

2 kilo krieltjes

200 gr groene aspergetips

2 meiknollen

1 bosje radijs

aantal cornichons (kleine augurkjes)

2 sjalotjes

Dressing:

250 gram magere yoghurt

1 teentje knoflook

rasp en sap van een citroen

klein bosje dille

50 ml extra vierge olijfolie

peper



Bereiding

- Was de krieltjes schoon en snijd ze doormidden.

- Kook de krieltjes in ongeveer vijf minuten beetgaar en voeg de laatste twee minuten de aspergetips toe. Giet af en laat zonder deksel droogstomen en afkoelen.

- Was de meiknollen en snijd ze in dunne plakjes. Snijd een plakje van de onder- en bovenkant.

- Snijd de cornichons in plakjes en hak de sjalotjes fijn.

- Maak nu de dressing. Hak de dille fijn en houd wat achter voor de garnering.

- Doe de yoghurt in een grote kom en voeg olijfolie, dille, sap en rasp van de citroen toe.

- Pers de knoflook uit en roer door de yoghurt. Breng op smaak met peper.

- Voeg alle groenten en de afgekoelde krieltjes toe en hussel goed.

- Verdeel de salade over de borden en garneer met takjes dille.

Volledig scherm Voorjaarssalade met dille-yoghurtdressing © Nierstichting

Italiaanse broodsoep

Duur: 30 minuten



Ingrediënten (voor twee personen)

1 grote ui

1 teentje knoflook

5 (oude) bruine of volkoren boterhammen

2 el olijfolie

100 ml water

1 blik tomatenblokjes (zonder zout)

1 gedroogd chilipepertje

1 kleine courgette

1 kleine pot witte bonen



Bereiding

- Pel de ui en de knoflook en snijd ze klein.

- Snijd drie boterhammen in dobbelsteentjes.

- Fruit de ui en knoflook zacht in de olie.

- Voeg de tomatenblokjes, het brood en het water toe.

- Verkruimel het pepertje erboven. Breng tien minuten aan de kook.

- Maak de courgette schoon en snijd in blokjes. Voeg toe en kook gaar in vijf minuten.

- Laat de witte bonen uitlekken, spoel ze af en roer erdoor.

- Warm de soep goed door. Rooster eventueel de rest van het brood en serveer bij de soep.



Volledig scherm Italiaanse broodsoep. © Voedingscentrum

Kruidenboter

Duur: 15 minuten

Ingrediënten (voor één bakje)

100 gram ongezouten boter of margarine op kamertemperatuur

verse bieslook

verse peterselie

1 teentje knoflook

1 tl citroensap

zwarte peper

Bereiding

- Prak met een vork de ongezouten boter of margarine tot een egale massa.

- Pers de knoflook en snijd de bieslook en peterselie fijn.

- Meng de verse kruiden, knoflook en het citroensap tot een geheel en voeg toe aan de boter.

- Breng op smaak met zwarte peper en laat de kruidenboter opstijven in de koelkast.



Volledig scherm Kruidenboter © Nierstichting

Yoghurtcakejes

Duur: 15 minuten + 20 minuten baktijd





Ingrediënten (voor 12 cakejes)

75 gram havermout

125 zelfrijzend bakmeel

1 tl bakpoeder

1 zakje vanillesuiker

75 gram zachte margarine (kuipje)

150 ml halfvolle yoghurt

125 witte bastardsuiker

2 eieren

Benodigdheden

12 papieren cakevormpjes + eventueel muffinbakvorm

staafmixer of keukenmachine



Bereiding

- Warm de oven voor op 180 graden en maal de havermout met een staafmixer of keukenmachine fijn.

- Meng de havermout met het zelfrijzend bakmeel, de vanillesuiker en het bakpoeder.|

- Klop de margarine met de yoghurt en de bastardsuiker luchtig.

- Klop de eieren een voor een door het mengsel en meng alles zo luchtig mogelijk.

- Verdeel het beslag over de vormpjes en plaats ze in een muffinvorm.

- Bak de cakejes iets onder het midden van de hete oven in 20 minuten gaar en goudbruin.

Volledig scherm Yoghurtcakejes. © Nierstichting

Wat zijn de gezondheidsrisico's van te veel zout eten? In de video hieronder leer je daar meer over.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.