Veel mensen piekeren er niet over om een coronatoeslag te betalen

Zo bluf je jezelf de whiskywe­reld in

28 juni Whiskykenner Fernand Dacquin verzamelde de beste verhalen over deze bijzondere drank. In zijn net verschenen boek vertelt hij over de enige Nederlandse whiskyexpert die werd ontvoerd toen hij naar Japan vloog en over de relatie die Kuifje met drank heeft. Zijn verhaal over hoe je net kunt doen of je er álles over weet lees je hieronder.