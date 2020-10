Veel te zwaar? Je lichaam reageert erop met een chronische ontsteking

,,Je immuunsysteem beschermt je lichaam tegen invloeden en ziekteverwekkers van buitenaf’’, zegt immunoloog Xanthe van Dierendonck (Universiteit Wageningen). Als het aan het werk is, voel je dat. Denk aan een schaafwond. ,,Je zult merken dat de huid eromheen rood wordt, opzwelt en dat je pijn begint te krijgen.’’ Dat is een ontsteking. Die wordt veroorzaakt door jouw eigen lichaam en is een teken dat immuuncellen hard werken om je beter te maken.