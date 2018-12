Veertien frikadellen in dertig minuten: Jim is de frikadellenkoning van Renesse

Over de Tong + Video ‘Over de Tong’ eet bij De Heren van de Rechter in Steenwijk

22 december Het monumentale pand aan de Markt in Steenwijk wordt deze dagen ietwat aan het oog onttrokken door de enorme tent op het plein die de ijsbaan onderdak geeft. Niet dat ze dat deert bij De Heren van de Rechter. ,,Vanaf volgende week is het hier een stuk drukker”, aldus de ober, die nu maar een paar tafels in het oog hoeft te houden.