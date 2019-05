‘Veganistisch dieet is gevaarlijk voor kinderen’

Steeds meer ouders lijken hun kinderen veganistisch te laten eten en dat is niet zonder risico’s. Tot die conclusie komt Georges Casimir, professor aan het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola in Brussel. In zijn ziekenhuis werden de afgelopen maanden verschillende pasgeborenen opgenomen omdat ze door zo’n plantaardig regime uitdrogingsverschijnselen vertoonden.



Casimir is niet de enige die bezorgd is. Hij schreef met verschillende collega’s een advies voor de Franstalige Koninklijke Academie voor Geneeskunde. In die tekst roepen ze op om een veganistisch dieet voor kinderen, maar ook voor vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven, niet toe te staan.

,,Essentiële vitamines als D en B12, calcium en ook andere voedingsstoffen die belangrijk zijn voor een goede ontwikkeling, zijn in dit dieet afwezig’’, schrijven ze. Dat zorgt volgens hen voor ‘groeiachterstand, psychomotorische vertragingen, ondervoeding en bloedarmoede’. In sommige gevallen zouden deze zaken niet meer ongedaan gemaakt kunnen worden.



Ook volgens het Voedingscentrum kunnen de gevolgen van een veganistisch eetpatroon voor (ongeboren) baby’s en jongere kinderen groot zijn, omdat zij nog in de groei zijn. ,,In Nederland zijn de gevolgen van een veganistisch voedingspatroon met name beschreven voor kinderen die macrobiotisch gevoed zijn. Zij lopen een grotere kans om kleiner en lichter te zijn, een achterstand in hun motorische ontwikkeling op te lopen én zwakkere botten te hebben dan kinderen die alles eten en kinderen die geen vlees of vis, maar wel nog zuivel en eieren eten.’’



,,Het veganisme is echt te gevaarlijk voor kinderen die moeten groeien’’, vat Casimir de volledige adviestekst samen. Hij erkent dat supplementen toegediend kunnen worden, maar is dan nog niet overtuigd. ,,Wie echt zeker wil zijn of zijn of haar kind bij een veganistisch dieet niets tekort komt, zou op zijn minst regelmatig bloed moeten laten afnemen. Maar wij vinden het niet normaal om zoiets bij kinderen te doen.’’

Zwart-wit

Professor kindergeneeskunde Myriam Van Winckel (UZ Gent) ziet in elk geval weinig heil in een verbod. ,,Zo duw je mensen die plantaardig willen eten weg. Op die manier kunnen ze belangrijke informatie mislopen.’’ Dan kan niet de bedoeling zijn, vindt ze. ,,Want het klopt wel dat er risico’s aan verbonden zijn. Veganisme is niet geschikt zonder supplementen.’’



Van Winckel hamert vooral op het bijnemen van B12, een vitamine die erg belangrijk is voor de productie van de bloedcellen, het zenuwstelsel en de hersencellen. Wie alleen groente en fruit eet, krijgt die stof niet voldoende binnen. Van Winckel pleit ook voor een duidelijke handleiding voor volwassenen en kinderen die een veganistische levensstijl hebben. ,,Daarin kan je duidelijk maken waarom welke supplementen nodig zijn, maar ook uitleggen wat een evenwichtige en energierijke maaltijd is.’’



Het Voedingscentrum raadt aan advies te vragen bij een diëtist. ,,Om tekorten bij het volgen van een veganistisch voedingspatroon te voorkomen, is het belangrijk om van alle voedingstoffen voldoende binnen te krijgen. Omdat het voor zwangeren en kinderen lastig kan zijn om voldoende voedingstoffen binnen te krijgen, raden we hen aan advies te vragen bij een expert.’’



Het UZ Gent benadrukt overigens dat de beschreven problemen zich in praktijk tot nu toe nauwelijks hebben voorgedaan in dat ziekenhuis. Hooguit 1 procent van de bevolking eet veganistisch, stelt Van Winckel. Zelf is ze in 30 jaar in het ziekenhuis maar één geval van ondervoeding tegengekomen. ,,Het ging in dat geval om een moeder die geen B12-supplement nam en haar kind borstvoeding gaf.’’