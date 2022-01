Vegarookworsten getest: smaakt niet best en zijn ook niet erg gezond

Koken & EtenEr zijn steeds meer worsten zonder vlees in de supermarkt te koop. Maar hoe smaken die vegaworsten eigenlijk? De Consumentenbond probeerde er zeven. Het testteam was niet onder de indruk.

Er zijn steeds meer vegetarische rookworsten te koop. Die vegaworsten waren eerst alleen iets van voedselproducenten die vegaproducten maken. Maar Hema heeft er nu twee, Albert Heijn heeft er één en Unox heeft er ook één. De Consumentenbond liet een panel van 60 liefhebbers van vleesvervangers zeven van deze rookworsten zonder vlees proeven. De onderzoekers keken ook naar de ingrediënten van de worsten.



De uitkomst is ontmoedigend: de smaak van de ‘worsten’ was vaak onder de maat. Geen enkele van de worsten scoorde een voldoende, zo meldt de Consumentengids vandaag. De reacties van de panelleden: ‘Liever helemaal geen rookworst dan deze’ en ‘niet vergelijkbaar met echte rookworst’ zijn twee van de vriendelijke reacties op die van Albert Heijn bijvoorbeeld. En dat terwijl AH toch zelf beweert dat hun worst ‘net zo lekker als gewone’ is.

Online krijgen vegaworsten er ook geregeld van langs. Er zijn fans, maar er zijn ook consumenten die anderen waarschuwen: niet doen. Hij smaakte naar kots, meldde een columnist van De Stentor over het exemplaar van Unox dat ze at. En vegetarische rookworsten zijn ook nog duurder dan die met vlees, meldde Keuringsdienst van Waarde al in 2019 in een uitzending. De worsten uit de test van de Consumentenbond kosten tussen de 2,95 euro (Valess) en 3,85 euro (Unox).

AH: alleen een dikke 10 voor het etiket

Qua smaak krijgt de worst van Hema het hoogste cijfer in de test: 5,7. Net geen voldoende dus. De knak die je hoort als je een hap neemt en onlosmakelijk bij de rookworst hoort, is moeilijk na te maken. De Vegetarische Slager is de enige producent die erin slaagt deze knak te bewerkstelligen. Als het om smaak gaat, valt er veel te winnen, stelt de Consumentenbond.



De imitatie-rookworst van Garden Gourmet kreeg het hoogste testoordeel omdat die nog redelijk gezond is: er zit weinig ongezond verzadigd vet in en hij bevat veel eiwit. Hij is niet geschikt voor veganisten omdat er kippeneiwit inzit. Het is de Beste Koop, zo oordelen de onderzoekers. Normaal gesproken is er altijd nog een getest product dat het etiket ‘Beste uit de test’ krijgt, maar die prijs verdient geen van de worsten. Albert Heijn krijgt alleen dikke 10 voor het etiket, want daarop staat helder welke delen van de verpakking je moet weggooien als je afval scheidt. Van de smaak moet die worst het niet hebben met een rapportcijfer van 4,2.

Tip als je wel vlees wilt: neem er een met kip of varkensvlees

Ook met gezond hebben de meeste worsten weinig te maken. Het merendeel van de fabrikanten kiest voor veel zout. De ‘ookworst’ van Hema is met 2,5 gram zout en met hoog gehalte aan verzadigd vet het ongezondst. De ookworst met groente is juist het minst zout.



Als je dan toch vlees wilt, kies er dan eentje zonder rundvlees, tipt de Consumentenbond. Dat scheelt aanzienlijk als het gaat om duurzaamheid: bij de productie van een worst van kip of varkensvlees komt minder CO2 vrij dan bij een rookworst van rundvlees.

