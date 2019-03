Verbouwing nieuwe brasserie Jonnie en Thérèse Boer vertraagd: ‘We moeten nog wat meters maken’

Wie eerder in het pand is geweest, bij voorgangers Da Nini, Zyn of De Notaris, zal straks bijna niets meer herkennen. De oude indeling is compleet veranderd. ,,Het moest gewoon echt anders ingedeeld worden", vertellen ze. ,,Boven was de keuken. Dat kan écht niet. Je hoeft maar één keer een lekkage te hebben of je gasten moeten met parapluus in de zaak zitten", zegt Jonnie. ,,Bovendien blijkt, nu we de keuken daar hebben weggehaald, ook nog eens dat dit de mooiste plek van het pand is met een waanzinnig uitzicht over het plein. Ik denk echt dat iedereen straks boven wil zitten.” Tafels aan het raam, in een grote nis een achtpersoonstafel met muurbanken op een verhoogde vloer. ,,Dan kijk je prachtig uit over het plein", wijst Thérèse.