Verfijnd eten bij Robuust in Vollenhove: 'Waar voor je geld’

Limburg is dé aspergepro­vin­cie, maar Brabant wil stokje overnemen

4 april Een glossy, asperges in de winkel, borden langs de weg. Er is geen ontkomen aan: de asperge is er weer. Brabant blaast een stevig partijtje mee in aspergeland. Maar Limburg is baas boven baas. Voor nu.